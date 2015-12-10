FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 556

Новый комментарий
[Удален]  
zoritch:

позишн намбер ту... :-))) я тебе хачу...

 

Зорич, ты как со спредом таким справляишься?
 
как то вот так
 
Evgen-ya1:
как то вот так
Вы хотите сказать, что подвергли техническому анализу валютную пару евродоллар? )))
[Удален]  
Evgen-ya1:
как то вот так
какой индикатор не врёт?
 

вот она, Евра:

ТР 2294

 
Ilij:

вот она, Евра:

ТР 2294

Евра то вот она, а фунтик топает себе к 58)

И по евре голову вверх подними) 

 

 
Ilij:

вот она, Евра:

ТР 2294

Нет ))) Вот она евра )))

 

 
Ilij:

три входа: сразу, от 50, от 161.8

тейк или седня или завтра после новостей

КУКЛ написал картину дрыном...

Такой же как с покупки еврофунта на 79)))

В евре Кукл, профессор и ОН, зачем ты туда лезешь?)

 

не проще, не?)

 

 
Ilij:

бай по нем без вариантов

дарю...  интеллектуальную мыслю...


Как так? (Наверно Зорича на золоте и рубле будут катать))
 
Ilij:

бай по нем без вариантов

дарю...  интеллектуальную мыслю...


Вот это все все затевалось три дня ради профита в 75 пп?))))
1...549550551552553554555556557558559560561562563...871
Новый комментарий