FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 556
позишн намбер ту... :-))) я тебе хачу...
как то вот так
как то вот так
вот она, Евра:
ТР 2294
Евра то вот она, а фунтик топает себе к 58)
И по евре голову вверх подними)
Нет ))) Вот она евра )))
три входа: сразу, от 50, от 161.8
тейк или седня или завтра после новостей
КУКЛ написал картину дрыном...
Такой же как с покупки еврофунта на 79)))
В евре Кукл, профессор и ОН, зачем ты туда лезешь?)
не проще, не?)
бай по нем без вариантов
дарю... интеллектуальную мыслю...
