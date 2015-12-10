FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 292

stranger:
Поздравляю с праздником) Ну, а шо ж ОН про эту хрень то скажет???

спасибо! и тебя тоже и ЕГО тоже )))

"Ну шо?" скажет. "Садись ! ", скажет и оценку какую нибудь )))

 

Предполагаю продолжение вверх и отскок


 
tuma88:
хорошо,
тогда вопрос - как  долго будет сливаться бакс.
Медленно  вниз  или  медленно вверх будет идти  цена.( И Еврушка полетит вверх от этого ).

Как по мне - 1,2545 и 1,2555 хорошее место  сходить на 150п- 300п  вниз.

спасибо !

Тума, перед сном читай "Азбуку юного трейдуна", там про все написано)))

Пожалуйста! 

 

Ауди можно продавать, думаю так


Spekul:

Ауди можно продавать, думаю так

Спекуль, а где результат ТА или проста забил ужо на всё?
 
_new-rena:
Спекуль, а где результат ТА или проста забил ужо на всё?

Вот результат, с утра немного долил


 

Илья, а киви что, опять умирать пришел?

 

 
Тума, дочитал тут немного, ты спрашивал куда, докуда, чего, как. Пишут. "Если пробьет предыдущую вершинку, то купите на откате, если нет, то продайте" Говорю ж хрень какая то, ни прогнозов тебе, ничего(((
 
stranger:

Илья, а киви что, опять умирать пришел?

 

нижние цели не отработали, в долгах

тренд вниз, уровни на снимке

кукла со мной не дружит, потому хз куда он с киви пошел:


Spekul:

Вот результат, с утра немного долил


35 ордеров с утра? силён, бродяга)))

дааа, сегодня - твой день, явно

