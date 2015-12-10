FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 292
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поздравляю с праздником) Ну, а шо ж ОН про эту хрень то скажет???
спасибо! и тебя тоже и ЕГО тоже )))
"Ну шо?" скажет. "Садись ! ", скажет и оценку какую нибудь )))
Предполагаю продолжение вверх и отскок
хорошо,
тогда вопрос - как долго будет сливаться бакс.
Медленно вниз или медленно вверх будет идти цена.( И Еврушка полетит вверх от этого ).
Как по мне - 1,2545 и 1,2555 хорошее место сходить на 150п- 300п вниз.
спасибо !
Тума, перед сном читай "Азбуку юного трейдуна", там про все написано)))
Пожалуйста!
Ауди можно продавать, думаю так
Ауди можно продавать, думаю так
Спекуль, а где результат ТА или проста забил ужо на всё?
Вот результат, с утра немного долил
Илья, а киви что, опять умирать пришел?
Илья, а киви что, опять умирать пришел?
нижние цели не отработали, в долгах
тренд вниз, уровни на снимке
кукла со мной не дружит, потому хз куда он с киви пошел:
Вот результат, с утра немного долил
35 ордеров с утра? силён, бродяга)))
дааа, сегодня - твой день, явно