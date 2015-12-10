FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 445
Смотрим в следующей серии. Спасет ли Зорич Россию?!!!
Новые откровение Учителя.
Где закроются байщики баксорубля?...
и че? время решения по ставкам, а в терминале тишина...
мож интернет у меня тормозит???
Илья, ЕГО даже нет, кому рыног двигать????
пьет?
Да лучше б пил)))))
Вся страна смотрит на Зорича!!!
Новости не оказывают влияния на рынок, а только открытые позиции спекулянтов )))
открою, мож торкнет малость...
дак бесполезно всё это. вишь уже чо творит - зарплатку САМ начисляет...
такие же тролли как и на 4ке (((
Йену отпусти и иди покупай рубль)
Рена, что эта за уровни(5649), за которые цена на два пука залетает, точнее надо быть!!!!
Вопрос ))) Возможно ли на демо евре заработать больше, чем на реальной йене ? )))