FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 811
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
фунт
сегодня и завтра на рынкете одни спекули остались, так что возможно невозможное
у меня дажо пипсарь молчит ... нетю объемов (((
Вот именно, поэтому и лезть туда нечего)
дойти до калитки и не зайти?
Тэкс-тэкс ))) Пробили непробиваемую машку )))
Профессор, вы чаво?
Профессор, вы чаво?
Да вот, понимаешь, пробили )))
Сейчас ситуация, про которую я говорил. Индекс чуть вниз, евра вверх, а фунт не реагирует.
` 13.20-13.23 по UTC на м12 (на Н1 видно, как опаздывает)