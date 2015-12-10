FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 811

pako:

фунт

сегодня и завтра на рынкете одни спекули остались, так что возможно невозможное 

у меня дажо пипсарь молчит ... нетю объемов (((
 
На открытии Лондона кинули немного и пошли праздновать)))
stranger:
Вот именно, поэтому и лезть туда нечего)
дойти до калитки и не зайти?
 
Закрой калитку и иди отдыхать)
 
Тэкс-тэкс ))) Пробили непробиваемую машку )))
 
Профессор, вы чаво? 

 

 
stranger:

Профессор, вы чаво? 

 

Да вот, понимаешь, пробили )))
сто пудов Б на П поменять надо =)))
 
_new-rena:

Сейчас ситуация, про которую я говорил. Индекс чуть вниз, евра вверх, а фунт не реагирует.

` 13.20-13.23 по UTC на м12 (на Н1 видно, как опаздывает)

 
Эээ ... непробиваемая машка - это индикатор, состоящий из трех линий (основной, сигнальной и базовой). Первые две линии - это МА, а базовая линия - обычная горизонталь. Периоды непробиваемой машки вычисляются по стандартному параболику, а сам индикатор является его эффективным дешифратором ))) Пробитие непробиваемой машки означает - либо ретест базовой линии (это сейчас - 2230) и отскок, либо перелом тренда, если на пересечении основной и сигнальной линий появится новая базовая линия ))) Вот таким образом )))
