вот че было 10 ноября на индексе бакса)) 

так что цель по евро ее ГЕП)) для начала ... 

kwinto:

не было такого, а по евро гэп организовали азиатскотихоокеанские йоптимисты)
 
stranger:

Только зачем искать поддежки вверху торгового диапазона?

 

На этот период смотрят только Патриархи...........кстати,перспективку Ты открыл,а.......мин 2000пп.

 

 
gnawingmarket:
На этот период смотрят только Патриархи.
Т.е. если цена на месяцах подошла к краю диапазона, сопротивлениям, то нах это смотреть?)))
 
stranger:
я правильно понял?)
 
kwinto:
я правильно понял?)

Да чего там понимать, вот график, и в Нинзе также

 
stranger:

Илья, хороший ты парень, но хватаешь все что видишь)))

На первой стр. Азбуки написано, "Не суетиться и не ссать") 


парень в целом не плохой, только ссыцца и глухой...

типа, поехали:


 
stranger:
Т.е. если цена на месяцах подошла к краю диапазона, сопротивлениям, то нах это смотреть?)))
Смотреть надо,но тут есть по 30 сделок за утро.......какие там месяца.
 
gnawingmarket:
Смотреть надо,но тут есть по 30 сделок за утро.......какие там месяца.
Так там и интрадей покупать ну его нах)
 
такс ну что - походу будет пробитие минимума... ну или глухой флет на 5 месяцев))
