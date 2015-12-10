FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 302
вот че было 10 ноября на индексе бакса))
так что цель по евро ее ГЕП)) для начала ...
Только зачем искать поддежки вверху торгового диапазона?
На этот период смотрят только Патриархи...........кстати,перспективку Ты открыл,а.......мин 2000пп.
На этот период смотрят только Патриархи.
не было такого, а по евро гэп организовали азиатскотихоокеанские йоптимисты)
я правильно понял?)
Да чего там понимать, вот график, и в Нинзе также
Илья, хороший ты парень, но хватаешь все что видишь)))
На первой стр. Азбуки написано, "Не суетиться и не ссать")
парень в целом не плохой, только ссыцца и глухой...
типа, поехали:
Т.е. если цена на месяцах подошла к краю диапазона, сопротивлениям, то нах это смотреть?)))
Смотреть надо,но тут есть по 30 сделок за утро.......какие там месяца.