FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 196
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У Севера на счет свопов поспрашивай,он этим балуется )))
свопы не интересны, интересно 5% в месяц )))))
Мелковато )))
Мелковато ))) Даже инфляцию не перекрыть )))
калькулятор в помощь
калькулятор в помощь
с мульта - гут, со стольника - ни о чем
теория относительности, помню ещё)))
потому Спекуль и мочит правду матку)))) монстрик, чо тут скажешь...
Амбициознее!!! вон Спекуль - или пан или пропал )))
последний месяц
последние три месяца. У меня проблема со временем! (сам себе не хозяин - поэтому и тестю Н4)
последний месяц
последние три месяца. У меня проблема со временем! (сам себе не хозяин - поэтому и тестю Н4)
тоже месяц,пыль сдул с машинки и меньше месяца 10 проц уже )))