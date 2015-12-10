FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 196

Sdimm:
У Севера на счет свопов поспрашивай,он этим балуется )))
свопы не интересны, интересно 5% в месяц )))))
 
Ishim:
Мелковато ))) Даже инфляцию не перекрыть )))
 
Sdimm:
каждый месяц ))))
 
Sdimm:
калькулятор в помощь
 
Ishim:
Амбициознее!!! вон Спекуль - или пан или пропал )))
Ishim:
с мульта - гут, со стольника - ни о чем

теория относительности, помню ещё)))

потому Спекуль и мочит правду матку)))) монстрик, чо тут скажешь...

 
Sdimm:
ну вот со стопами выгорит то будет эффект! сигналы! проп компании! удвоения входов после стопа - так сказать серийность.
 

последний месяц

 

последние три месяца. У меня проблема со временем! (сам себе не хозяин - поэтому и тестю Н4) 

 
Ishim:

последний месяц

 

тоже месяц,пыль сдул с машинки и меньше месяца 10 проц уже )))
 
Sdimm:
я вообще то прибыль опционно выставляю - пока решил 5% (там в будущем есть вариант играть лотами от силы сигнала - может дать 6-7% - ну и хватит)
