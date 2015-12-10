FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 377
всё прекрасно прогнозируется, независимо от внешнего влияния
Это говорит о том,Мадмуазель,что Вы пока не совсем в теме.............
Да ну? Ну так спрогнозируй тот же фунт. Я вот вижу на нем поддержки 592 и 5567, пробьет или отскочит?)
а я до туда и не собираюсь, ни на ту ни на другую. судьбу то зачем испытывать? можно и по другому за те же шарики дёрнуть. всё же относительно и на форе тоже.
правда идем в одном направлении к тем же магнитам.
чей прогноз был вчерась в обратку, я уж и не помню...
пойдет туда , где деньги лежат
Какие же вы все клёвые )))
вот прогноз по фунту:
на часе отработали селлы, но баи попу жмут с ТР 5745
Илья, так мне что вчерашний селл от 5736 уже крыть?)))) Что это за прогноз?))))
на часе отработали селлы, но баи попу жмут с ТР 5745