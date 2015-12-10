FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 377

_new-rena:
всё прекрасно прогнозируется, независимо от внешнего влияния
Да ну? Ну так спрогнозируй тот же фунт. Я вот вижу на нем поддержки 5592 и 5567, пробьет или отскочит?)
 
gnawingmarket:
Это говорит о том,Мадмуазель,что Вы пока не совсем в теме.............
Это как посмотреть :-)
stranger:
а я до туда и не собираюсь, ни на ту ни на другую. судьбу то зачем испытывать? можно и по другому за те же шарики дёрнуть. всё же относительно и на форе тоже.

правда идем в одном направлении к тем же магнитам. 

чей прогноз был вчерась в обратку, я уж и не помню...

stranger:
пойдет туда , где деньги лежат

 

 
Какие же вы все клёвые )))
artikul:
это дааааа ))))
это дааааа ))))
 
stranger:
вот прогноз по фунту:


на часе отработали селлы, но баи попу жмут с ТР 5745

 
Ilij:

Илья, так мне что вчерашний селл от 5736 уже крыть?)))) Что это за прогноз?))))
 
stranger:
Илья, так мне что вчерашний селл от 5736 уже крыть?)))) Что это за прогноз?))))
Торгуй внутри черточек, а за черточками не торгуй )))
Ilij:

на часе отработали селлы, но баи попу жмут с ТР 5745

странненько и прогноз и то что рубель открывается если мышой клацнуть
