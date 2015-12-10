FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 171
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Гы. Лось по фунту.
)))
отжал?
На 45297 уже побывала и не предел.
Я стопы не ставлю-уже просадка была бы более 900пп. Для этого со стыдом,не заметно для окружающих,поглядываю на вшивый осциллятор-чтобы в середине диапазона на подъёме не продать..........всё равно ошибаюсь,но более двух раз не доливаюсь......сама разворачивается-когда осцилляторы за пределом,то сил у пары всё равно уже немного.
ночера ждут, что ли?
тухлые пол дня...
Привет, ночные снайперы )))))
Читал, читал в начале. ВО! - думаю, гребут! а щас чо случилось ????
ночера ждут, что ли?
тухлые пол дня...
Гы. Лось по фунту.
)))
Да, согласен... тухловатый денек.
Евра на месте стоит, вчерашние ордера тоже продвинулись не очень на много, йена остановилась...
на то он и лось, а ордер был открыт правильно вапще то...
Да похрен. Стоп всего 15 пунктов был.
Поставил еще один капкан, повыше. Но похоже, что фунт почуял засаду, не хочет туда идти.