Гы. Лось по фунту.

))) 

 
pako:
отжал?

На 45297 уже побывала и не предел.

Я стопы не ставлю-уже просадка была бы более 900пп. Для этого со стыдом,не заметно для окружающих,поглядываю на вшивый осциллятор-чтобы в середине диапазона на подъёме не продать..........всё равно ошибаюсь,но более двух раз не доливаюсь......сама разворачивается-когда осцилляторы за пределом,то сил у пары всё равно уже немного.

 
А у Меня что-то со зрением-на фунте не вижу ни продажи ни покупки...........ну может бай лимит поставил бы на 56117 со стопом-вдруг на 58400-59000 соберётся.
 

ночера ждут, что ли?

тухлые пол дня...

 

Привет, ночные снайперы )))))

Читал, читал в начале. ВО! - думаю, гребут! а щас чо случилось ????

Ilij:

ночера ждут, что ли?

тухлые пол дня...

 

ак народ вапще еврочиф торгует.... ))))
Bicus:

Гы. Лось по фунту.

))) 

на то он и лось, а ордер был открыт правильно вапще то...
 

Да, согласен... тухловатый денек.

Евра на месте стоит, вчерашние ордера тоже продвинулись не очень на много, йена остановилась... 

 
_new-rena:
на то он и лось, а ордер был открыт правильно вапще то...

Да похрен. Стоп всего 15 пунктов был.

Поставил еще один капкан, повыше. Но похоже, что фунт почуял засаду, не хочет туда идти. 

 
Енку продаю с текущих 117,57 без стопа
