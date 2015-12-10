FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 532
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Учитель, расскажи Илье про "заранее знать цель" и "вставить")))
а че нет?
еврофунта помните, про его снижение писал? Вы мне купить его советовали на все...
фунта седня вход утром засветил, не?
евроена от балды вниз поехала?
лунь валится - бухой?
фунт чиф нарисовал выше - следите за кайфом...
И все уровни и направление известны
так нахрен мне вход пипка в пипку???
А что там расказывать то. Когда заранее знаешь цель, то постоянно берешь профит, сначала ложкой, потом лопатой, а в один прекрасный день приходит Кукл и вставляет... лопату...
он молчит он бредит )))) кстате он всех раньше купил! в пятницу вечером (... и в холодильник!) - а мы ни сном ни духом ((((
а че нет?
еврофунта помните, про его снижение писал? Вы мне купить его советовали на все...
фунта седня вход утром засветил, не?
евроена от балды вниз поехала?
лунь валится - бухой?
фунт чиф нарисовал выше - следите за кайфом...
И все уровни и направление известны
так нахрен мне вход пипка в пипку???
грезит
это ограничение по ликвидности (видимость на рынке - нам до этого может и не дожить... - вес примерный знаю на что кукл начинает реагировать)
Вот по EURNZD кинул КУКЛ селлщиков (почти), а сам продал, сука, еще 4 декабря
И ТР по этой продаже установлен у него на 5791-5766
Зная эту замануху, че не вставать с дядями ?
Учитель, расскажи Илье про "заранее знать цель" и "вставить")))
утром не хотели "грубить" по снимку Евры, однако время расставляет все на свои места...
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page521
и ТР нарисовался пока 2204 - 2171
утром не хотели "грубить" по снимку Евры, однако время расставляет все на свои места...
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page521
и ТР нарисовался пока 2204 - 2171
"Рубить" это на фунте надо было, а там "др...ть")))
Не мучайся)
Вот только тп пока не внизу) А завтра будет день.
"Рубить" это на фунте надо было, а там "др...ть")))
Не мучайся)
Вот только тп пока не внизу) А завтра будет день.