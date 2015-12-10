FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 532

Новый комментарий
 
stranger:
Учитель, расскажи Илье про "заранее знать цель" и "вставить")))

а че нет?

еврофунта помните, про его снижение писал? Вы мне купить его советовали на все...

фунта седня вход утром засветил, не?

евроена от балды вниз поехала?

лунь валится - бухой?

фунт чиф нарисовал выше - следите за кайфом...

И все уровни и направление известны

так нахрен мне вход пипка в пипку???

 
stranger:
А что там расказывать то. Когда заранее знаешь цель, то постоянно берешь профит, сначала ложкой, потом лопатой, а в один прекрасный день приходит Кукл и вставляет... лопату...
это ограничение по ликвидности (видимость на рынке - нам до этого может и не дожить... - вес примерный знаю на что кукл начинает реагировать)
 
Ishim:
он молчит он бредит )))) кстате он всех раньше купил! в пятницу вечером (... и в холодильник!) - а мы ни сном ни духом ((((
грезит
 
Ilij:

а че нет?

еврофунта помните, про его снижение писал? Вы мне купить его советовали на все...

фунта седня вход утром засветил, не?

евроена от балды вниз поехала?

лунь валится - бухой?

фунт чиф нарисовал выше - следите за кайфом...

И все уровни и направление известны

так нахрен мне вход пипка в пипку???

стоп короче - лот тяжелее - убыток один и тот же ))))))
 
gnawingmarket:
грезит
после его пятничного бая !! (стрёмно комментить - художества - надо понаблюдать)
 
Ishim:
это ограничение по ликвидности (видимость на рынке - нам до этого может и не дожить... - вес примерный знаю на что кукл начинает реагировать)
Во как это называется... 
 

Вот по EURNZD кинул КУКЛ селлщиков (почти), а сам продал, сука, еще 4 декабря

И ТР по этой продаже установлен у него на 5791-5766

Зная эту замануху, че не вставать с дядями ?

 
stranger:
Учитель, расскажи Илье про "заранее знать цель" и "вставить")))

утром не хотели "грубить" по снимку Евры, однако время расставляет все на свои места...

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page521

и ТР нарисовался пока 2204 - 2171

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия. - Страница 521 - Категория: общее обсуждение
 
Ilij:

утром не хотели "грубить" по снимку Евры, однако время расставляет все на свои места...

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page521

и ТР нарисовался пока 2204 - 2171

"Рубить" это на фунте надо было, а там "др...ть")))

Не мучайся)

 

Вот только тп пока не внизу) А завтра будет день. 

 
stranger:

"Рубить" это на фунте надо было, а там "др...ть")))

Не мучайся)

 

Вот только тп пока не внизу) А завтра будет день. 

на 2750 ничего нет?
1...525526527528529530531532533534535536537538539...871
Новый комментарий