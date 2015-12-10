FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 684
Понимаешь какое дело, все мы тут друг друга давно знаем, с торговлей как то определились, ну, бывает поспорим там за пару пип, так что говорить то вроде не о чем особо, за рыног)))
бред полный какая глина вы о чем ?
Да,Он немножко пошутил,но в каждой щютке есть доля...........
Кстати,насчёт марионеток на предыдущей странице Ты бредом не посчитал,а насчёт глины-бред...............противоречишь.
подстригись а то весь порос сединой может и поумнееш,торговлей они тут определились такое впечатление что вы тут все раскачиваете один на всех демо депозит
Не плохая идея,скажу Вам.
Да, надо подумать, зарегим одну дему на всех...
А чего эт он сам с собой заговорил?
О СЭН СЭЙ извиви но я на вашей ветке новичок а вы даже не обрадовались мне новичку и никак меня не поприветствовали,зачем тогда умничать с какой буквы мне писать если вы даже поприветствовать меня не смогли ,скажи ещё не заметили так обсуждали интересную тему что не заметили ? рад вам с вами знакомству со всеми в этой ветке и спасибо что с негативной нотки начали
криво пальцевый пиши правильно (щютке)
Благодарю,iеablo!