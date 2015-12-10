FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 365

Ilij:

эт дело наживное

EURCAD:


8553-64 сопротивление. Тю, это по ауди, таскаешь сюда всякую ....))))

Кстати, по еврофунту последнее приглашение тебе) 

 

РЕШЕТОВ, АУ, ВОПРОС ЕСТЬ.

Что с веткой делать? Каждый месяц новую, старую в архив, как на 4-ке? 

И с Айдлером чего то решите, нельзя ж человека столько мариновать. 

 
stranger:

тренд вверх

но есть палки в селл, кукл малость продал (вчера показывал)

мож и загонит цену вверх (уровни указал)

но предпочтительнее купить ниже от палок на D

для баловства:


 
Я тебе говорю - на две фигуры вверх его купить не хошь?))) КУКЛА НЕТ)
 

по Енке отработка палок на часе

есть уровни интереса:


 
stranger:
Я тебе говорю - на две фигуры вверх его купить не хошь?))) КУКЛА НЕТ)

кукла то нет, то он сразу же есть:


Ilij:

по Енке отработка палок на часе

есть уровни интереса:


согласен.

и ещё еврик отбился на 2444 (эту цель и имел ввиду) и чиф залетел...

работаем дальше )))

 
_new-rena:

согласен.

и ещё еврик отбился на 2444 и чиф залетел...

работаем дальше )))

Я вон Илье деньги чуть не силой в руки пихаю, отбивается)))
он потратился ужо небось. а рельсы там есть?
 
покупки рассматривать от 7885 - 7873
