FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 365
эт дело наживное
EURCAD:
8553-64 сопротивление. Тю, это по ауди, таскаешь сюда всякую ....))))
Кстати, по еврофунту последнее приглашение тебе)
РЕШЕТОВ, АУ, ВОПРОС ЕСТЬ.
Что с веткой делать? Каждый месяц новую, старую в архив, как на 4-ке?
И с Айдлером чего то решите, нельзя ж человека столько мариновать.
тренд вверх
но есть палки в селл, кукл малость продал (вчера показывал)
мож и загонит цену вверх (уровни указал)
но предпочтительнее купить ниже от палок на D
для баловства:
по Енке отработка палок на часе
есть уровни интереса:
Я тебе говорю - на две фигуры вверх его купить не хошь?))) КУКЛА НЕТ)
кукла то нет, то он сразу же есть:
согласен.
и ещё еврик отбился на 2444 (эту цель и имел ввиду) и чиф залетел...
работаем дальше )))
Я вон Илье деньги чуть не силой в руки пихаю, отбивается)))
Я вон Илье деньги чуть не силой в руки пихаю, отбивается)))