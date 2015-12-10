FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 510
а ты то же ценный экземпляр пиши исшо )))
Я? Да. Но до ВАС, Учитель....
если она есть именно 1000% по тс за короткое время (ну год например) - то слив депозита ну нисколько не авария - это воспринимается как отрицательная сделка (заливаешь и по новой)
Не верю. Сама суть рынка, как я ее понимаю, что сколько есть прогнозируемых движений, столько и противоположных, что сбалансировать прибыль риском. Когда прибыль ограничиваем (фиксируем), а убыток нет, это значит работаем 50/50 риски равны прибыли. И убыток по спреду все-равно настигнет. Ну это мое частное понимание.
ну значит у вас нет такой системы.
На самом деле не грааль, а хренобль, но кто об этом знает?
Стократной? У меня есть тс с небольшим положительным матожиданием. Скрестить с мартином и получим грааль. На самом деле не грааль, а хренобль, но кто об этом знает? А графики будут чудесными. И это не единственный вариант.
" Ха, без стопов я тоже тысячекратную прибыль могу показать. Это как мартин, рано или поздно опаньки." - ну вот этой нет на самом деле ((( и тут ключевое слово не стопы (((
доп. десяти кратной )))
Нуемае, если человек пишет что у него есть тс с тысячекратной прибылью, что обязательно что ли его ловить на вранье? Ну это гипербола, непонятно что ли. Я в том смысле, что без стопов я тоже могу показать очень хорошие результаты. Может и тысячекратный, я не знаю, не пробовал )
Человек просто лупит минимальным лотом по отношению к депо и тупо пересиживает, выкладывая стейт с линией баланса, а эквити тем временем упирается в .....)
Все это старо как мир, судьбу нескольких паммов наблюдали)))
А входит тогда когда пятка левой задней ноги зачешется)
А так поумничать ОН любит)))))))