FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот пусть и действует, а у меня денег лишних нет в просадах месяцами сидеть)
вообще да же и не думал и не предполагал, что скатишься до такого блохоловства )))))))))))))))
Если серьезно, то когда ты муйней маяться перестанешь со своими черточками?) С таким же успехом я могу от балды без стопа заходить лотом 0.01, но толку то от этого?
Пониаешь какая муйня, суть торговли то в том, чтобы заработать, а от того правильный твой прогноз или нет денег в кармане не прибавляется. Ты вот сказал вверх, купил, а оно к 21. И? И ни уя, если лот нормальный без стопа, то привет Колян, если маленький, то толку ждать полгода.
ни одного сигнала так и не родилось больше.... и фунт не победил. перекурррр...
Я бы удивился если бы он победил))) Это только на кртинках Учителя все так запросто разворачивается) Не понимаю нах искать где купить то что падает.
у тя там скока пуков до тейка, ты не по высоте звездочки случаем брал?
дак фунт то продан у меня. еврик не захотел пока солиться...
Продолжение волны 5 в низ не будет. Ожидаю в верх коррекцию либо импульс.