stranger:
Вот пусть и действует, а у меня денег лишних нет в просадах месяцами сидеть)
вообще да же и не думал и не предполагал, что скатишься до такого блохоловства )))))))))))))))
 
Ishim:
вообще да же и не думал и не предполагал, что скатишься до такого блохоловства )))))))))))))))

Если серьезно, то когда ты муйней маяться перестанешь со своими черточками?) С таким же успехом я могу от балды без стопа заходить лотом 0.01, но толку то от этого?

Пониаешь какая муйня, суть торговли то в том, чтобы заработать, а от того правильный твой прогноз или нет денег в кармане не прибавляется. Ты вот сказал вверх, купил, а оно к 21. И? И ни уя, если лот нормальный без стопа, то привет Колян, если маленький, то толку ждать полгода. 

ни одного сигнала так и не родилось больше.... и фунт не победил. перекурррр...
 
Speculator_:
у тя там скока пуков до тейка, ты не по высоте звездочки случаем брал?
 
_new-rena:
ни одного сигнала так и не родилось больше.... и фунт не победил. перекурррр...
Я бы удивился если бы он победил))) Это только на кртинках Учителя все так запросто разворачивается) Не понимаю нах искать где купить то что падает.
stranger:
Я бы удивился если бы он победил))) Это только на кртинках Учителя все так запросто разворачивается) Не понимаю нах искать где купить то что падает.
дак фунт то продан у меня до 5959 - 3 пука недолёт. еврик не захотел пока солиться...
 
_new-rena:
у тя там скока пуков до тейка, ты не по высоте звездочки случаем брал?
Продолжение волны 5 в низ не будет. Ожидаю в верх коррекцию либо импульс. 
 
_new-rena:
дак фунт то продан у меня. еврик не захотел пока солиться...
В таких местах шибко много придурков, которым развороты грезятся.
Speculator_:
Продолжение волны 5 в низ не будет. Ожидаю в верх коррекцию либо импульс. 
знойная система. ну давай, посмотрим... а чо он вверх то вдруг попрэ? завесишь на хае маркета байку и делов...сверху то наоборот продают вабшето. вместо того, чтобы там солить, засолил бы щас
