FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 842

pako:

смотрю

пока только конвертор надыбал на халяву, PdfToCsv 

А тот что я ссылку давал?
[Удален]  
stranger:
тот тоже работает, но только 10 дней потом деньги давай, или камлай

 

 
pako:

Ладно, попробую его уговорить без денег)

Его старший брат согласился)

Спасибо за бубен) 

 

[Удален]  
pako:

ок. расскажи кратко про новую стратегию - никак не въеду?
 
_new-rena:
Так стратегия простая, берешь какой нибудь пдф, конвертируешь его в ексель, потом берешь бубен и камлаешь))))
[Удален]  
 бухать надо на праздники=) а не загонятся работой
[Удален]  

вот вам, мозгуйте =) 

[Удален]  
Myth63:

было бы всё черным, тогда бы да! а так - минимум, максимум....

тенденция нарушилась и щас стала в 2 раза быстрее, если чо...

 
Myth63:

5471 на фунте.

 

 
Evgen-ya1:
а у меня немного подругому
Посмотри фьючерс, а потом своего брокера ... в его график)
