FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 842
смотрю
пока только конвертор надыбал на халяву, PdfToCsv
А тот что я ссылку давал?
тот тоже работает, но только 10 дней потом деньги давай, или камлай
Ладно, попробую его уговорить без денег)
Его старший брат согласился)
Спасибо за бубен)
ок. расскажи кратко про новую стратегию - никак не въеду?
вот вам, мозгуйте =)
было бы всё черным, тогда бы да! а так - минимум, максимум....
тенденция нарушилась и щас стала в 2 раза быстрее, если чо...
5471 на фунте.
а у меня немного подругому