FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
stranger
Саш, давай семенарчик устроим для неофитов на тему: НЕХУЙ КРОССЫ ТРОГАТЬ.
stranger
Саш, давай семенарчик устроим для неофитов на тему: НЕ.УЙ КРОССЫ ТРОГАТЬ.
stranger
Саш, давай семенарчик устроим для неофитов на тему: НЕХУЙ КРОССЫ ТРОГАТЬ.
евро, падла, 5 пунктов не дошла до моего selllimit.
Не, не видел но мне по любому до него далеко )))
На IBM смотрю 3-й день... Может прикупить, а?
у меня intel к примеру, нафига тебе такой раритет?
там законы валютные ужо не работають
сто грамм уже нету, тока стакан и пакет закусона)))