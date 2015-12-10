FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 61

Новый комментарий
 
iIDLERr:

stranger

Саш, давай семенарчик устроим для неофитов на тему: НЕХУЙ КРОССЫ ТРОГАТЬ.

Шо, бить будем? 
[Удален]  
iIDLERr:

stranger

Саш, давай семенарчик устроим для неофитов на тему: НЕ.УЙ КРОССЫ ТРОГАТЬ.

тогда возьмутся за мажоры.... пусть развлекаются, кто тебе за твои проделки с золотом тогда заплатит?
 
евро, падла, 5 пунктов не дошла до моего selllimit.
 
iIDLERr:

stranger

Саш, давай семенарчик устроим для неофитов на тему: НЕХУЙ КРОССЫ ТРОГАТЬ.

Саша! всё время думал он Вася     (хорошее дело нах нам конкуренты)
 
Bicus:
евро, падла, 5 пунктов не дошла до моего selllimit.
не боись и до лося дойдёт ))
 
На IBM смотрю 3-й день... Может прикупить, а?
 
Sdimm:
Не, не видел но мне по любому до него далеко )))
привет! я здесь не при чом. (меньше слушай голоса...)
[Удален]  
Bicus:
На IBM смотрю 3-й день... Может прикупить, а?

у меня intel к примеру, нафига тебе такой раритет?

там законы валютные ужо не работають

сто грамм уже нету, тока стакан и пакет закусона)))

 
По поводу айбиэм у меня таких дурных мыслей как купить нет.
[Удален]  
Блиннн, где Спекуль? ГиЖо рисують, сокровенную точку. Срочно ждём прогноз!!!
1...545556575859606162636465666768...871
Новый комментарий