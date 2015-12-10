FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 349

Новый комментарий
 
_new-rena:
Если aud/usd * usd/cad, то usd сократится и получится aud/cad, значит правильное действие - умножение.
Тьфу,бля.........точно. Спб
 
факт произошел))видимо EUR/USD все таки стремится к линии фибо 1,24414 если пройдет то и далее.. кроме того формируется разворотная фигура Эллиота
 

Всем привет! Блохоловство процветает:

Евроена на подходе по палкам Н1...

 
Evgen-ya1:
факт произошел))видимо EUR/USD все таки стремится к линии фибо 1,24414 если пройдет то и далее.. кроме того формируется разворотная фигура Эллиота

Так ты ж нам нарисуй хоть ту фигуру, приобщи к великому, а то мы ж пока не увидим спать не будем)

Не считаешь нас достойными лицезреть?  

 

мож и не зацепит лимитку, зашел с рынкета:


 
Ilij:

мож и не зацепит лимитку, зашел с рынкета:


Шо то я мабуть вообще отстал, только закрыл селл и опять селлимит.... 
 
stranger:
Шо то я мабуть вообще отстал, только закрыл селл и опять селлимит.... 

все на снимках...

на часе бай палки ща нарисует, три входа в сел по плану: сразу от образования, от 50%, 161,8 коррекции

ТР 2398

 
Ilij:

все на снимках...

на часе бай палки ща нарисует, три входа в сел по плану: сразу от образования, от 50%, 161,8 коррекции

ТР 2398

Нифига себе, ты видишь будущее, Илья? 
 
Evgen-ya1:
факт произошел))видимо EUR/USD все таки стремится к линии фибо 1,24414 если пройдет то и далее.. кроме того формируется разворотная фигура Эллиота
Понимаешь,присутствующих вводит в ступор Твоя супер точная 5-ти значная фибо и разворотная фигура,т.к. у Элиотта волновая теория............а разворотная-это если выпрямить ноги,согнуться в поясе и опереться локтями на стол,затем высоко поднять голову,круто повернуть её в сторону,чтобы видно было зад и тогда горизонтальная линия по заднице и будет касательная разворотной фигуры........собственно,о которой Ты и упоминаешь. Успехов.
 
stranger:
Нифига себе, ты видишь будущее, Илья? 

нет...

просто рельс говорит о том, что кукл задумал...

писец трейдам:


1...342343344345346347348349350351352353354355356...871
Новый комментарий