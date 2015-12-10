FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 349
Если aud/usd * usd/cad, то usd сократится и получится aud/cad, значит правильное действие - умножение.
Всем привет! Блохоловство процветает:
Евроена на подходе по палкам Н1...
факт произошел))видимо EUR/USD все таки стремится к линии фибо 1,24414 если пройдет то и далее.. кроме того формируется разворотная фигура Эллиота
Так ты ж нам нарисуй хоть ту фигуру, приобщи к великому, а то мы ж пока не увидим спать не будем)
Не считаешь нас достойными лицезреть?
мож и не зацепит лимитку, зашел с рынкета:
Шо то я мабуть вообще отстал, только закрыл селл и опять селлимит....
все на снимках...
на часе бай палки ща нарисует, три входа в сел по плану: сразу от образования, от 50%, 161,8 коррекции
ТР 2398
факт произошел))видимо EUR/USD все таки стремится к линии фибо 1,24414 если пройдет то и далее.. кроме того формируется разворотная фигура Эллиота
Нифига себе, ты видишь будущее, Илья?
нет...
просто рельс говорит о том, что кукл задумал...
писец трейдам: