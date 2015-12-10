FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 131

tuma88:
А что  показывает Акселератор ? замедление/ ускорение ?
Имеет значение цвет ? Зелёный - красный. И ниже и  выше  нуля ?

Еврочку продал по 1,24949 ...Но  утром  возможно  выше можно  продать. скажем  так ----по 1,2510/20 ( хотелка ).

ну, я не знаю, что он значит

зеленый заменяю на синий

когда индикатор больше нуля показания дает, стараюсь не покупать

когда меньше - не продавать 

 
Speculator_:

Соседка отвлекла грохот суету создала. Сейчас на короткую позицию поставил и ужинать пойду.  

Даже так сделаю!

 

Внутридневный скальпинг отвлечения от рынка не предусматривает. В банковском трейдинге для этого всегда работает команда  и обеспечивает наблюдение за рынком постоянно,даже когда включены автоматы. Поэтому Я в среднесроке.
 
Alexprofit77:
  Я с вами может и согласился, если был бы уверен что вы знаете всех хороших трейдеров, а так, это просто ваше мнение, не стоит его позиционировать как единственно верное, всем свойственно ошибаться.
спекуль?
 
gnawingmarket:
Предположим пожар в торговом зале. Думаю все трейдеры побросают свои рабочии места и убегут из зала. 
 
gnawingmarket:
Слышу постоянно об этом от Форума,но практически не вижу возможности. Никто не знает будущего и лучше прикрыться пораньше и взять прибыль перед переходными процессами,чтобы не попасть под действие истины "Бог дал-Бог взял"",а ордер открывать после таких флуктуаций рынка,когда направление ордера определено по возможности точно теми способами,которые имеются в распоряжении трейдера.

ну а если "прикрыться"

означает зафиксировать прибыль? Скажем так:

Был бай - прошел 100-150 п. по 4-х знаку

нашли селл - продались. Зафиксировали свои 100-150$

 сидим в селе...

пошел рынок выше (как с юсджпю бывает очень часто)

нашли новый селл - продали

нашли новый бай - купили

======================================

итого: у нас есть самый нижний бай и самый верхний селл

с расстоянием, например, в 300-500-1000 п.

представляете, какие перспективы открываются?

с корридором в 1000 пунктов по 4-х знаку =) 

 
IRIP:
Это все одно, что AUDNZD сейчас продавать

Ха-Ха! Эт точно!

 

 
Speculator_:
Возможно по подобной причине(показывали по тв) два парня просрали шесть миллиардов..........
 
gnawingmarket:
Ни видал. У меня сам депозит и есть стоп. Мой расчёт на высокий процент прибыли.
 
IRIP:

ну а если "прикрыться"

..........................

======================================

итого: у нас есть самый нижний бай и самый верхний селл

......................

Подумать надо.........испытать возможные лоси и коляны..........я больше практик в следовании за рынком.
 
tuma88:

Еврочку продал по 1,24949 ...Но  утром  возможно  выше можно  продать. скажем  так ----по 1,2510/20 ( хотелка ).

 1,25 не должно пробить. После подхода практически вплотную, должно быть снижение как минимум на 50 пунктов, а в самой ближайшей перспективе обновление лоу. ИМХО
