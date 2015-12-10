FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 131
А что показывает Акселератор ? замедление/ ускорение ?
Имеет значение цвет ? Зелёный - красный. И ниже и выше нуля ?
Еврочку продал по 1,24949 ...Но утром возможно выше можно продать. скажем так ----по 1,2510/20 ( хотелка ).
ну, я не знаю, что он значит
зеленый заменяю на синий
когда индикатор больше нуля показания дает, стараюсь не покупать
когда меньше - не продавать
Соседка отвлекла грохот суету создала. Сейчас на короткую позицию поставил и ужинать пойду.
Даже так сделаю!
Я с вами может и согласился, если был бы уверен что вы знаете всех хороших трейдеров, а так, это просто ваше мнение, не стоит его позиционировать как единственно верное, всем свойственно ошибаться.
Внутридневный скальпинг отвлечения от рынка не предусматривает. В банковском трейдинге для этого всегда работает команда и обеспечивает наблюдение за рынком постоянно,даже когда включены автоматы. Поэтому Я в среднесроке.
Слышу постоянно об этом от Форума,но практически не вижу возможности. Никто не знает будущего и лучше прикрыться пораньше и взять прибыль перед переходными процессами,чтобы не попасть под действие истины "Бог дал-Бог взял"",а ордер открывать после таких флуктуаций рынка,когда направление ордера определено по возможности точно теми способами,которые имеются в распоряжении трейдера.
ну а если "прикрыться"
означает зафиксировать прибыль? Скажем так:
Был бай - прошел 100-150 п. по 4-х знаку
нашли селл - продались. Зафиксировали свои 100-150$
сидим в селе...
пошел рынок выше (как с юсджпю бывает очень часто)
нашли новый селл - продали
нашли новый бай - купили
======================================
итого: у нас есть самый нижний бай и самый верхний селл
с расстоянием, например, в 300-500-1000 п.
представляете, какие перспективы открываются?
с корридором в 1000 пунктов по 4-х знаку =)
Это все одно, что AUDNZD сейчас продавать
Ха-Ха! Эт точно!
Предположим пожар в торговом зале. Думаю все трейдеры побросают свои рабочии места и убегут из зала.
Возможно по подобной причине(показывали по тв) два парня просрали шесть миллиардов..........
ну а если "прикрыться"
..........................
======================================
итого: у нас есть самый нижний бай и самый верхний селл
......................
1,25 не должно пробить. После подхода практически вплотную, должно быть снижение как минимум на 50 пунктов, а в самой ближайшей перспективе обновление лоу. ИМХО