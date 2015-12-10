FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 580
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да это он в фотошопе нарисовал, не бери в голову)))
Хочешь сказать Учитель спер пару йен?)))))
вот сейчас всё брошу... (или давай так - сприм на штуку $ - даю инвест пароль!)
Шютка)
ну да на уровне 86-85))
своп кпейки ))))))
По ауди очень красиво смотрится 8520)
А по фунту 58 с копейками. Скорее всего там сегодня его прикрою. ВОЗМОЖНО.
отчет:
отчет:
Что, что случилось фунтом? )
Та у него каждых пять минут то падение, то взлет)))
Илья, я же сказал - картинку вечером принесешь)
Что, что случилось фунтом? )
http://bankir.ru/novosti/s/etsb-obyavil-sroki-i-metodologiyu-provedeniya-operatsii-tltro-pervaya-sostoitsya-v-sentyabre-10080415/
сегодня операция))) через 45 минут