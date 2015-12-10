FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 580

stranger:
Да это он в фотошопе нарисовал, не бери в голову)))
вот сейчас всё брошу...  (или давай так - сприм на штуку $ - даю инвест пароль!)
 
stranger:
Хочешь сказать Учитель спер пару йен?)))))
ну да на уровне 86-85))
 
Ishim:
вот сейчас всё брошу...  (или давай так - сприм на штуку $ - даю инвест пароль!)
Шютка)
 
stranger:
Шютка)
 
kwinto:
ну да на уровне 86-85))

своп кпейки )))))) 

 
stranger:

По ауди очень красиво смотрится 8520)

А по фунту 58 с копейками. Скорее всего там сегодня его прикрою. ВОЗМОЖНО.

отчет:


 
Ilij:

отчет:


Что, что случилось с фунтом? )
 
21april:
Что, что случилось фунтом? )

Та у него каждых пять минут то падение, то взлет)))

Илья, я же сказал - картинку вечером принесешь) 

 
21april:
Что, что случилось фунтом? )

http://bankir.ru/novosti/s/etsb-obyavil-sroki-i-metodologiyu-provedeniya-operatsii-tltro-pervaya-sostoitsya-v-sentyabre-10080415/

сегодня операция)))  через 45 минут

 
В следующей серии, о евро)
