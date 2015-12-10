FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 865

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:

Лосей разного уровня он отыграет)))

Да уже сто раз ссылки кидали, на СМЕ. 

дак там заблудиться можно...
[Удален]  

Возвращение блудного в канал:


 
_new-rena:
дак там заблудиться можно...
Вот и полазь у них там по сундукам, там много чего интересного)
 
stranger:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/268827

 

Да уж,.............и пятая волна дойдёт до Берега Слоновой Кучи и там увязнет. За это платят бабки и,соответственно,будут толкать всякую..............

Кстати,а разве есть страна "Берег Слоновой Кучи"?............Мне кажется в Камеди Клаб Меня пытаются обмануть. 

[Удален]  
stranger:

Евра совсем подохла)))

Профессор, пните ее, ногой))) 

задумалась... я с ней в кошки-мышки играюсь:


 
Стоимость барреля нефти Brent упала ниже $56 http://www.kommersant.ru/doc/2643767 
[Удален]  
IRIP:
Стоимость барреля нефти Brent упала ниже $56 http://www.kommersant.ru/doc/2643767 
Ирип, дак повыше котировка у меня на скрине о том же вообще то... если котир по рублю не выключат, то и он выстрелит
[Удален]  
http://zenrus.ru/ )))
Российский дзен. Бессмысленный и беспощадный
  • Михаил Лисняк
  • zenrus.ru
обро пожаловать на Зенрус – сайт, где миллионы россиян и их дружественно настроенных соседей ежедневно медитируют на курсы валют, поднимая экономику своей родной страны на недосягаемую высоту. аш "Российский дзен. Бессмысленный и беспощадный" стал девизом уходящего года. А сама идея породила множество похожих и не очень проектов...
 
IRIP:
Стоимость барреля нефти Brent упала ниже $56 http://www.kommersant.ru/doc/2643767 
Ирип, вам свет то на НГ хоть включили?)
[Удален]  
stranger:
Ирип, вам свет то на НГ хоть включили?)
http://www.crimea-webcams.com/veb-kameri-yalti/veb-kamera-yalta-naberezhnaya/ Если он не ответит, то ответ мы узнаем через час)
Веб камера в Ялте
Веб камера в Ялте
  • www.crimea-webcams.com
Город Ялта по праву можно назвать лидером Крымских курортов ежегодно посещаемых тысячами туристов и отдыхающих. Мы рады представить Вашему внимаю проект веб камера в Ялте. Который разрабатывается непосредственно нашим сайтом. Камера установлена на набережной Ялты и направленна на акваторию Ялтинского морского порта. На данной камере Вы можете...
1...858859860861862863864865866867868869870871
Новый комментарий