FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 865
Лосей разного уровня он отыграет)))
Да уже сто раз ссылки кидали, на СМЕ.
Возвращение блудного в канал:
дак там заблудиться можно...
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/268827
Да уж,.............и пятая волна дойдёт до Берега Слоновой Кучи и там увязнет. За это платят бабки и,соответственно,будут толкать всякую..............
Кстати,а разве есть страна "Берег Слоновой Кучи"?............Мне кажется в Камеди Клаб Меня пытаются обмануть.
Евра совсем подохла)))
Профессор, пните ее, ногой)))
задумалась... я с ней в кошки-мышки играюсь:
Стоимость барреля нефти Brent упала ниже $56 http://www.kommersant.ru/doc/2643767
Ирип, вам свет то на НГ хоть включили?)