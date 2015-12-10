FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хорошо, что кукл дал сразу:
но любит половой делать так:
вот здесь яркий пример - давно продано, а бабок нет
так в чем проблем? займем на стопах...
Так там уже сделали.
И ничего вам там не светит, 9640 максимум, успеете заскочить, так будете с прибылью, но вы не будете там продавать, потому что если прийдем туда через неделю, то забудете)
Вот поставь селлимиты по тому же чифу на 9620 и 9635 и забудь, стопы выше 9680, пип 6.
И по киви не туда смотришь
8450
Так там уже сделали.
И ничего вам там не светит, 9640 максимум, успеете заскочить, так будете с прибылью, но вы не будете там продавать, потому что если прийдем туда через неделю, то забудете)
Вот поставь селлимиты по тому же чифу на 9620 и 9635 и забудь, стопы выше 9680, пип 6.
И по киви не туда смотришь
8450
а тут?
а тут?
А тут я ни уя не вижу, растет пока, а пофантазировать ты минутки открой и лови там блох)
Ты давай, базарь чего то, а то завтра еще и опять бай до выходных)))
А тут я ни уя не вижу, растет пока, а пофантазировать ты минутки открой и лови там блох)
Ты давай, базарь чего то, а то завтра еще и опять бай до выходных)))
а где ты бываешь в будние дни? спишь? (если это направление то в пятницу уже продал - тестю со стопами - пока тфу тфу)
Торгую я в будни как ни странно))) да, по йене сбрехал тебе, вот что могу сказать:
Торгую я в будни как ни странно))) да, по йене сбрехал тебе, вот что могу сказать:
мне интересен дальнейший сценарий по йене
Так ты че не знаешь, больной я, будущего не вижу...
по йене началась коррекция в 110.50 как минимум. (мелкие перехаи нервировали)
Ну, что она началась я еще не вижу, а если будет, то буду ловить 109.90 и 108.35.
Вот скрытный ты, Шама, твои же черточки это замыливание глаз, ты используешь теже уровни поддержки-сопротивления, можешь народу смело показать, все равно чтобы там купить или продаьб яйцы надо иметь, а они тут у пары человек))) А вообще, Айдлер единственный трезвомысляший, Мифа того бывает тоже поантазировать тянет, как и меня)
Ну, что она началась я еще не вижу, а если будет, то буду ловить 109.90 и 108.35.