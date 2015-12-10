FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 5
оставил заявку через сервис-деск. посмотрим - что ответят)))
Потому что не МТ4 ))))
Когда счет открыл, смотреть надо прежде чем денежку ложить. 5-ти знак для пипсовки тока и то на удачу)))
ну а почему принцип пипсовки нельзя переложить на большие ТФ?
принцип, ведь, он один и тот же =) должен работать веееезде +)
О! Привет!
Можно, но не могу понять тока - пипсовка на месяцах - это скока пунктов будет - 500 или 1000 4-х знака ? )))
Ну накинь любые индюки или уровни порисуй, сам увидишь.
Там 5-ти знак как то и не климатит совсем, вот если 3-х или 2-х....
С 5-ти знаком и на тики или минутки .... Вот я что имел ввиду
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
)))))))))))
перенес скрин фунтика:
Ваши мысли?
(в 4-рке Шамана покрасили серым....)
Еврик:
маловато намерено
вот в самый раз :
Стренж ты в экзиле узнал случайно... привет, приятно что на форуме есть настоящий старик, вот за Маргарет соскучился интересно, как она там в Днепропетровске в Телетрейде..
Стренж ты в экзиле узнал случайно... привет, приятно что на форуме есть настоящий старик, вот за Маргарет соскучился интересно, как она там в Днепропетровске в Телетрейде..
это???
Стренж, и ты молчишь ???
