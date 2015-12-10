FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 5

YA_Programmer:
оставил заявку через сервис-деск. посмотрим - что ответят)))
расскажи потом.............
 
YA_Programmer:

Потому что не МТ4 ))))

Когда счет открыл, смотреть надо прежде чем денежку ложить. 5-ти знак для пипсовки тока и то на удачу)))

ну а почему принцип пипсовки нельзя переложить на большие ТФ? 

принцип, ведь, он один и тот же =) должен работать веееезде +) 

 
IRIP:

О! Привет!

Можно, но не могу понять тока - пипсовка на месяцах - это скока пунктов будет - 500 или 1000 4-х знака ? )))

Ну накинь любые индюки или уровни порисуй, сам увидишь.

Там 5-ти знак как то и не климатит совсем, вот если 3-х или 2-х....

С 5-ти знаком и на тики или минутки .... Вот я что имел ввиду

ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!

)))))))))))

перенес скрин фунтика:

Ваши мысли?

(в 4-рке Шамана покрасили серым....)

Еврик:


 
_new-rena:

Еврик:


маловато намерено

вот в самый раз :


Ilij:

маловато намерено

вот в самый раз :


дык то же самое у тебя. ну могу ещё одну линию нарисовать. проста первая раньше...
 

Стренж ты в экзиле узнал случайно... привет, приятно что на форуме есть настоящий старик, вот за Маргарет соскучился интересно, как она там в Днепропетровске в Телетрейде..

lotos7:

Стренж ты в экзиле узнал случайно... привет, приятно что на форуме есть настоящий старик, вот за Маргарет соскучился интересно, как она там в Днепропетровске в Телетрейде..

это???

Стренж, и ты молчишь ???

 
_new-rena:

Рена,поясни.........прям краской на голову или как?
