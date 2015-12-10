FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 306
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот, если я правильно понял, на счет было зачислено в понедельник 366 р (весь стейт с понедельника)
круто.
Руками?
круто.
Руками?
Да руками, убрал всех сов, на пиво с чипсами заработать можно, завтра снимаю все
С понедельника другой счет будет и другой подход
Да руками, убрал всех сов, на пиво с чипсами заработать можно, завтра снимаю все
С понедельника другой счет будет и другой подход
«Если ОПЕК не станет сокращать добычу, котировки нефти могут рухнуть до $70 за 1 барр. Тем самым под давлением окажутся сырьевые валюты», – отметили аналитики Lloyds Bank.
«Нефть может упасть еще на $10 после решения ОПЕК не сокращать квоты на добычу нефти»
Что есть сырьевые валюты? =)
Да руками, убрал всех сов, на пиво с чипсами заработать можно, завтра снимаю все
С понедельника другой счет будет и другой подход
На каких парах? На каких ТФ?
Как рабочий лот считаешь?
жолезные нервы! молодчик!
когда сумма маленькая и нервничаешь меньше, тем более я так и жахал на этом счете, а ведб так руки чесались, на все зайти
На каких парах? На каких ТФ?
Как рабочий лот считаешь?
eurusd gbpusd usdcad usdjpy audusd #brent
на Н4 смотрю уровни, на М5 вхожу
от 0,01 до 0,05, ни как не считал
Вообщем система проста, по уровням как у Стренджера, только сделки быстро закрываю
eurusd gbpusd usdcad usdjpy #brent
на Н4 смотрю уровни, на М5 вхожу
от 0,01 до 0,05, ни как не считал
Вообщем система проста, по уровням как у Стренджера, только сделки быстро закрываю
пробовал также, не получилось пока. видимо быстрее быстрого точно не получится ))))
но буду пробовать еще раз, по любасу. обдумать тока есчо надо чуток
вот Илья системку показал, наверно уж по ней пойду
eurusd gbpusd usdcad usdjpy #brent
на Н4 смотрю уровни, на М5 вхожу
от 0,01 до 0,05, ни как не считал
Вообщем система проста, по уровням как у Стренджера, только сделки быстро закрываю
ну и хорошо =)
у меня несколько сложнее... НО в целом, почти также
уровни рисуются индикаторами, только. Но в целом, они и есть уровни физические
салатовая, это трендовая с бОльших ТФ