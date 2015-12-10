FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 306

Spekul:

Ну вот, если я правильно понял, на счет было зачислено в понедельник 366 р (весь стейт с понедельника)


круто. 

Руками? 

 
IRIP:

Да руками, убрал всех сов, на пиво с чипсами заработать можно, завтра снимаю все

С понедельника другой счет будет и другой подход

жолезные нервы! молодчик!
 
IRIP:

«Если ОПЕК не станет сокращать добычу, котировки нефти могут рухнуть до $70 за 1 барр. Тем самым под давлением окажутся сырьевые валюты», – отметили аналитики Lloyds Bank.
«Нефть может упасть еще на $10 после решения ОПЕК не сокращать квоты на добычу нефти»

 

Что есть сырьевые валюты? =) 

aud, cad, nzd
 
На каких парах? На каких ТФ? 

Как рабочий лот считаешь? 

 
_new-rena:
жолезные нервы! молодчик!
когда сумма маленькая и нервничаешь меньше, тем более я так и не жахал на этом счете, а ведь так руки чесались, на все зайти
ну если глаз намётан, почему бы и нет.
 
IRIP:

На каких парах? На каких ТФ? 

Как рабочий лот считаешь? 

eurusd gbpusd usdcad usdjpy audusd #brent

на Н4 смотрю уровни, на М5 вхожу

от 0,01 до 0,05, ни как не считал

Вообщем система проста, по уровням как у Стренджера, только сделки быстро закрываю

пробовал также, не получилось пока. видимо быстрее быстрого точно не получится ))))

но буду пробовать еще раз, по любасу. обдумать тока есчо надо чуток

вот Илья системку показал, наверно уж по ней пойду

 
ну и хорошо =) 

у меня несколько сложнее... НО в целом, почти также

уровни рисуются индикаторами, только. Но в целом, они и есть уровни физические

 

салатовая, это трендовая с бОльших ТФ 

