FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 792

Новый комментарий
 
stranger:
Хочу сказать, что идеальным закрытием на наше рождество по евро было бы где то около 23-х, а по фунту 5650. Но это еще не скоро, хотя, с учетом праздников....
А Новый год и подарки? )
[Удален]  
_new-rena:

с наступающим всех

_new-rena  как с рельсами?

[Удален]  
pako:

с наступающим всех

_new-rena  как с рельсами?

нормально. 2-ую неделю настраиваю.

с начала вообще сплошной убыток был...

сейчас - одна из лучших собственных АТС за последний год.

предыдущая боялась отсутствия разворота тренда. рельсам - без разницы. они нормально отрабатывают и разворот и тренд. в этом отличие.

 
21april:
А Новый год и подарки? )

Будут)))

Вот только как мы НГ бз НЕГО? 

 

Внутридневный скальпинг на паре завершён. Утром про неё писал.......а то видно,что у кросса разворот ниже.

 

[Удален]  
_new-rena:

это уже видел?

https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks 

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
pako:

это уже видел?

Пако, евра почти дошла до твоих целей.

Так а что оно дает, тики эти? 

[Удален]  
stranger:
Пако, евра почти дошла до твоих целей.
почти не считается :-)
[Удален]  
pako:

это уже видел?

https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks 

тиковая история с 70-го если я правильно понимаю?

нееее. она не поможет. для работы по рельсам нужно всего два тика любого ТФ и текущая реальная работа котира, которая может не совпасти с историей.

[Удален]  
stranger:

Так а что оно дает, тики эти? 

скальпер проверить, 1-3 пипки 
1...785786787788789790791792793794795796797798799...871
Новый комментарий