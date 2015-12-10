FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 792
Хочу сказать, что идеальным закрытием на наше рождество по евро было бы где то около 23-х, а по фунту 5650. Но это еще не скоро, хотя, с учетом праздников....
с наступающим всех
@ _new-rena как с рельсами?
нормально. 2-ую неделю настраиваю.
с начала вообще сплошной убыток был...
сейчас - одна из лучших собственных АТС за последний год.
предыдущая боялась отсутствия разворота тренда. рельсам - без разницы. они нормально отрабатывают и разворот и тренд. в этом отличие.
А Новый год и подарки? )
Будут)))
Вот только как мы НГ бз НЕГО?
Внутридневный скальпинг на паре завершён. Утром про неё писал.......а то видно,что у кросса разворот ниже.
это уже видел?
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
.
Пако, евра почти дошла до твоих целей.
Так а что оно дает, тики эти?
тиковая история с 70-го если я правильно понимаю?
нееее. она не поможет. для работы по рельсам нужно всего два тика любого ТФ и текущая реальная работа котира, которая может не совпасти с историей.
Так а что оно дает, тики эти?