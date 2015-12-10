FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 220
а вот ещё был такой случай..... (вы это самогонку гоните - дешевле в транс входить)
демоскринами сыт не будешь (((
аааа, ну да.
и про демо - тренировка на демо - тренировка на пользу котировщику в том числе ))))
для справки:
я кучу разных пипсарей уже проверил/написал. вывод тока один - баловство с дорогой в ад.
Это не спайс долбить как некоторые,продукт проверенный )))
я плохого не посоветую ))))
процесс один! это просто время! у кого есть у кого нет
О, Рена, надо как раз кое что толковое написать, ты как?
mq4?
тебе не смогу отказать, через емаил объясни тока, свой обозначь - я напишу эл.письмо. всё беспл
По поводу демо, открыл бы какой счет нормальный, а то несолидно как то - Учитель на демо, зайдет кто чужой...
mq4?
тебе не смогу отказать, через емаил объясни тока, свой обозначь - я напишу эл.письмо. всё беспл