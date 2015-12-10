FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 268
Трагедия здесь, вот расскажи мне как можно торговать эту муйню, которая если на фигуру прыгнет, то это праздник?)))
Все науки на бирже в принципе перекликаются,т.к. всё пляшет от волны...............ну или от балды.
Я не о том, зачем торговать то, что не движется, только потому что это "типа круто"?)
По поводу кластеров) Вот сейчас я вижу что пара баксйена приподнялась из-за того, что приподняли бакс, а не опустили йену, и что сопротивление у него на 88.10-11, из-за этого просели ...USD пары и приподнялись USD... пары и т.д.) Смысл думаю понятен?)
Щас подожди,свою картинку гляну..........так,щас в календарь..........ночью будет по ауди новость,днём завтра по евре от немцев,в пятницу по киви,евро и луню............ну,скажу Тебе,откровенно флетует пара-ждёт новостей,а с новостями в принципе слабо,по доллару что-то вообще не вижу.
Как хрен в ведре )))
Держи файлик, чтобы не парился)
