stranger:

Трагедия здесь, вот расскажи мне как можно торговать эту муйню, которая если на фигуру прыгнет, то это праздник?)))

 

руками - никак. полное и плотное мозговыносилово ))) я даже больше чем уверен, что продлится это по пятницу
 
gnawingmarket:
Все науки на бирже в принципе перекликаются,т.к. всё пляшет от волны...............ну или от балды.

Я не о том, зачем торговать то, что не движется, только потому что это "типа круто"?)

По поводу кластеров) Вот сейчас я вижу что пара баксйена приподнялась из-за того, что приподняли бакс, а не опустили йену, и что сопротивление у него на 88.10-11, из-за этого просели ...USD пары и приподнялись USD... пары и т.д.) Смысл думаю понятен?) 

stranger:
там поза круче в итоге получается, чем на остальных
 
stranger:

Щас подожди,свою картинку гляну..........так,щас в календарь..........ночью будет по ауди новость,днём завтра по евре от немцев,в пятницу по киви,евро и луню............ну,скажу Тебе,откровенно флетует пара-ждёт новостей,а с новостями в принципе слабо,по доллару что-то вообще не вижу.
gnawingmarket:
неделя не прошлая? а седня чо по баксу?
 
stranger:
Как хрен в ведре )))

 

 
stranger:
Не забывай про опыт,набитые шишки,способность к личным логическим выводам и многие учителя на форекс проповедуют разработку одной пары.
 
gnawingmarket:
Держи файлик, чтобы не парился)

Файлы:
ztuxr.zip  3 kb
 
stranger:

По поводу кластеров) Вот сейчас я вижу что пара баксйена приподнялась из-за того, что приподняли бакс, а не опустили йену, и что сопротивление у него на 88.10-11, из-за этого просели ...USD пары и приподнялись USD... пары и т.д.) Смысл думаю понятен?) 

Конечно.
 
головотяпство одно а не евро, закрыл в небольшом плюсе
