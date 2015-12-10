FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 281
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так нормальные люди всегда под нормальную закусь))) Хотя он тебе про рынок рассказывал, а не про бухнуть)
картошка и ФРС - в торговле не помогут. (считай фактом)
опыт и алкоголизм - побеждает молодость и энтузиазм))
не слишком оптимистично как то получается
я вот к примеру бухнул и в баню тут попал, сходится однако )))
и скрин Стренжа глянул. знаешь, оказалось что неделя у меня за три сошла ))))
Моск включи, должно помочь
не слишком оптимистично как то получается
ну.. кто-то выбирает опыт, а кто-то "энтузиазм" ))
2014.11.25 06:36 # RU
отложка на 1,2454 продай или прям сейчас )))
Блин..Я же завязал с прогнозами...
Спасибо !
_new-rena:
+
прога та же, но всегда должно быть шо та в запасе ))) скора напишем используя последние предложения )))
Приветик всей замечательной общественности !
Реночка ! За Еврочкой не угнаться. То вверх, то вниз. Зиг-загом ходит. Уже пятую вверх нарисовала.
ладно я домой потопал - пробьет лоу 2357 на 20-30пп будем продавать еще 2 месяца - ну или за два месяца (в конце января) будет второе дно...
ага. скора недостающее звено в моей стратежке заработает. ускорились всё-т-ки черти ))))