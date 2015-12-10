FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 281

stranger:
Так нормальные люди всегда под нормальную закусь))) Хотя он тебе про рынок рассказывал, а не про бухнуть)
картошка и ФРС - в торговле не помогут. (считай фактом)
 
Ishim:
картошка и ФРС - в торговле не помогут. (считай фактом)
Моск включи, должно помочь 
kwinto:
опыт и алкоголизм - побеждает молодость и энтузиазм))

не слишком оптимистично как то получается

я вот к примеру бухнул и в баню тут попал, сходится однако )))

и скрин Стренжа глянул. знаешь, оказалось что неделя у меня за три сошла ))))

 
stranger:
Моск включи, должно помочь 
зачем? есть много людей которые умные и у которых ... (зачем мне чужие грабли)
 
_new-rena:
не слишком оптимистично как то получается
ну.. кто-то выбирает опыт, а кто-то "энтузиазм" ))
kwinto:
ну.. кто-то выбирает опыт, а кто-то "энтузиазм" ))
ага. скора недостающее звено в моей стратежке заработает. ускорились всё-т-ки черти, неожидаААл ))))
 
ладно я домой потопал - пробьет лоу 2357 на 20-30пп будем продавать еще 2 месяца - ну или за два месяца (в конце января) будет второе дно...
 

2014.11.25 06:36 RU
tuma88:
отложка на 1,2454  продай  или  прям сейчас )))
Блин..Я  же завязал с  прогнозами...

Спасибо !

_new-rena:

+

прога та же, но всегда должно быть шо та в запасе ))) скора напишем используя последние предложения )))



Приветик  всей замечательной общественности !


Реночка ! За Еврочкой не угнаться. То вверх, то  вниз. Зиг-загом  ходит.  Уже пятую вверх нарисовала.
kwinto:
ладно я домой потопал - пробьет лоу 2357 на 20-30пп будем продавать еще 2 месяца - ну или за два месяца (в конце января) будет второе дно...
жгешь вторую неделю ?
 
_new-rena:
ага. скора недостающее звено в моей стратежке заработает. ускорились всё-т-ки черти ))))
а чо - ты объёмы смотри только свежие! (макс Н1 день - неделя)
