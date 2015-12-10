FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 420
угу, вижу.
Я уже в пол позы вышел. Не хочет он вниз
думаю к старому ренду присмотреться - попробую продать от 11,31
Угу
А его за что?
"Второго ради прикола вырубил заблокировал" (с)
отсюда
https://www.youtube.com/watch?v=hgqEbRiaARE
Очень сильные новости )))
Я знаю... Ща напишу...
Слишком большая активность, за спам - это робот! :-)
Ща ссыль выложу.
Полюбасу робот- спамер - и там и тут :-), тем более с его "прогнозами не неделю"
:-)
ПыСы тем более, где "Ничего личного..." :-)
Я ему хотел раньше написАть - да не стал, что уж СЛИШКОМ активность его процветает... :-)
ПППС - Лангуст - не робот, Лангуст - разработчик... :-)
а что не так в прогнозах, ни к чему же не обязывает?
может разработчики пере перестраховались?
а что не так в прогнозах, никто же не обязывает?
Пойми - слишком большаЯ активность на ресурсе - робот -спамер. :-)
П.С. Сразу - "ничего личного". Я - в рамках. Хотя есть один вопрос о предвзятости...
Почему-то в отзывах в маркете писать можно... здесь - нет....