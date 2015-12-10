FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 420

lactone:

угу, вижу.

Я уже в пол позы вышел. Не хочет он вниз

думаю к старому ренду присмотреться - попробую продать от 11,31

Угу

Очень сильные новости )))
stranger:

Угу

А его за что?

не знаю, может просто не показали нам ?
 
stranger:

Угу

А его за что?

 

"Второго ради прикола вырубил заблокировал" (с)

отсюда

artikul:
Очень сильные новости )))
Артикул, прочитал пост, глянул на твою аватарку.... Однозначно - перекурррр, одно расстройство. Ну подождем ещё 20 минут, чо уж теперь ))))
 
stranger:

Угу

А его за что?

 

Я знаю... Ща напишу...

Слишком большая активность, за спам  -  это робот! :-)

Ща ссыль выложу. 

 
stranger:

Угу

А его за что?

 

Полюбасу робот- спамер - и там и тут :-), тем более с его "прогнозами не неделю"

:-) 

ПыСы тем более, где "Ничего личного..." :-) 

Я  ему хотел раньше написАть - да не стал, что уж СЛИШКОМ активность его процветает... :-)

ПППС - Лангуст - не робот, Лангуст - разработчик... :-)  

Langouste:

Полюбасу робот- спамер - и там и тут :-), тем более с его "прогнозами не неделю"

:-) 

ПыСы тем более, где "Ничего личного..." :-) 

Я  ему хотел раньше написАть - да не стал, что уж СЛИШКОМ активность его процветает... :-)

ПППС - Лангуст - не робот, Лангуст - разработчик... :-)  

а что не так в прогнозах, ни к чему же не обязывает?

может разработчики пере перестраховались?

 
спасибо неплохо день прошел в плане торговли )
 
_new-rena:
а что не так в прогнозах, никто же не обязывает?

Пойми - слишком большаЯ активность на ресурсе - робот -спамер. :-) 

П.С. Сразу - "ничего личного". Я - в рамках. Хотя есть один вопрос о предвзятости...

 Почему-то  в отзывах в маркете  писать можно... здесь - нет....   

