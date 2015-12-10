FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 482

alex_r:
шо то черточек как то маловато, вам не кажется? Поправить бы...

   собственно основоопределяющим был, есть, и будет в ближайшем обозримом будущем индекс бакса

   и все случившиеся совы... :-))) ... должны анализировать именно его и только его... и просто открывать всё остальное в зависимости от его движения...

 
Ishim:
это не ко мне.
Не, Игорь ))) Согласись, без грааля как-то кисло в рынок лезть ))) Все непонятно, в любой момент могут нагнуть на деньги или Стренж на смех поднимет )))
 
alex_r:
Не вопрос, поправьте.
 
artikul:
причом здесь грааль (я как вижу ты не понимаешь что это - от слова совсем!) пробойник (заход на пробое хая с коротки стопом общеизвестная система). А ты читал? - я про теорию процесса писал? неделю назад.
 
21april:
Подполковник на переаттестацию! )
Углублю Твоё удивление-позавчера узнал что такое "лиловый",не знаю что такое "ТА",вообще ещё не пойму как электронный ветер собьёт облака ишимоку в тучи и прольётся золотым дождём и т.д.
 
_new-rena:

вне рынка.

вот к примеру:

и т.д....

непонятно пока ничего...

Думаю понятно-достижение ценой исторического экстремума........а почему вне рынка?
 
zoritch:
   evra klassiki - no survived

Однозначно)))

Нах золото покупал?) 

 
Fisht_1:
позавчера узнал что такое "лиловый"

   ну как-то типа того...

   

Fisht_1:
Думаю понятно-достижение ценой исторического экстремума........а почему вне рынка?

дак почти везде так. месячишки глянь

с трендом определиться, тогда уж можно будет продолжить

в нуле как то стоп не получацца, т.к. спред не дает )))

 
artikul:
Не, Игорь ))) Согласись, без грааля как-то кисло в рынок лезть ))) Все непонятно, в любой момент могут нагнуть на деньги или Стренж на смех поднимет )))

Ему как то фиолетово.

Это вы во всем подвохи видите, не паранойя ли?))) 

