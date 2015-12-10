FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 482
шо то черточек как то маловато, вам не кажется? Поправить бы...
собственно основоопределяющим был, есть, и будет в ближайшем обозримом будущем индекс бакса
и все случившиеся совы... :-))) ... должны анализировать именно его и только его... и просто открывать всё остальное в зависимости от его движения...
это не ко мне.
Не, Игорь ))) Согласись, без грааля как-то кисло в рынок лезть ))) Все непонятно, в любой момент могут нагнуть на деньги или Стренж на смех поднимет )))
Подполковник на переаттестацию! )
вне рынка.
вот к примеру:
и т.д....
непонятно пока ничего...
evra klassiki - no survived
Однозначно)))
Нах золото покупал?)
позавчера узнал что такое "лиловый"
ну как-то типа того...
Думаю понятно-достижение ценой исторического экстремума........а почему вне рынка?
дак почти везде так. месячишки глянь
с трендом определиться, тогда уж можно будет продолжить
в нуле как то стоп не получацца, т.к. спред не дает )))
Не, Игорь ))) Согласись, без грааля как-то кисло в рынок лезть ))) Все непонятно, в любой момент могут нагнуть на деньги или Стренж на смех поднимет )))
Ему как то фиолетово.
Это вы во всем подвохи видите, не паранойя ли?)))