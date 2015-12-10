FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 29
где-то в 0,7520
для начала...
вот и ауди к 0.5 IDLERовским сгоняет:
И здесь реклама со всех дыр прет.
А чего такая спешка то?) У меня пятничная висит.
А чего такая спешка то?) У меня пятничная висит.
по луню самый вход ща, на откат до 1.1042
1.1396 добава
не?
Не. Я не из той партии.
Чудо! Чудо! выплывают уже в бу )))))))
Ну, извиняй, я сделку открыл раньше чем ветку)
Так евро толкать вверх объемами будешь?))))))
Не. Я не из той партии.
а иначе сдохнет фора...
вот на завтра уже планчик:
Так евро толкать вверх объемами будешь?))))))