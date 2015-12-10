FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 29

IRIP:
где-то в 0,7520

для начала...

вот и ауди к 0.5 IDLERовским сгоняет:


stranger:
оставил 7 пар. с утра было 10, в пятницу 48.
 
А чего такая спешка то?) У меня пятничная висит.

 

 
по луню самый вход ща, на откат до 1.1042

1.1396 добава

не?

 
Чудо! Чудо! выплывают уже в бу )))))))
 
Не. Я не из той партии.

 

 
Ну, извиняй, я сделку открыл раньше чем ветку)

Так евро толкать вверх объемами будешь?)))))) 

 
а иначе сдохнет фора...

вот на завтра уже планчик:


 
уже 2470 донышко - зачем объёмы - это фикция - они ничего не двигают.
