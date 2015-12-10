FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 473

_new-rena:

аналогично

все получилось в один миг

аналогично  хорошо взял всем бай !
 
щас в 26ю хорошо бы - потом в январе опять вниз
 

Ну и валите с евры, а я оставлю на следующую неделю, все равно прога торгует ))) А внизу пропасть )))

 

artikul:

Ну и валите с евры, а я оставлю на следующую неделю, все равно прога торгует ))) А внизу пропасть )))

 

ушли, ушли - одни твои продажи там, щас идём вверх)))
 
_new-rena:
ушли, ушли - одни твои продажи там, щас идём вверх)))
Сейчас очередной флаг формируется, похоже, уже уровни на понедельник заданы. До конца дня будет видно.
Silent:
Сейчас очередной флаг формируется, похоже, уже уровни на понедельник заданы. До конца дня будет видно.
да я пошутил. щас кукл поработает до конца торгов и делов.
 

Прога прикрыла позы, так что все как у всех теперь )))

 

 
artikul:

Прога прикрыла позы, так что все как у всех теперь )))

Прямо по двойной дивергенции на D1 получилось. )))
 
ай да Еврочка.
от 1,2307  продал , она вверх  поехала. Поддержка
Теперь  чего -   пробила 2307, это  тест.
Офигеть....


Спасибо !
 
artikul:

Прога прикрыла позы, так что все как у всех теперь )))

 

вы бредите )))) а сколько пунктов просады держит прога или щёт?
