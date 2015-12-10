FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 14
Так а чего ж ты его скупал где попало?
А зачем она здесь? скринами меряться? (мониторингов нет, ну здесь же Джентельмены))))(вот тут карта и попёрла))))))
))))
Тогда рисуй не уровни, а движения цены чекань ))))
О, понял наконец то)))) Я же тебе говорю - мы ничего не продаем и лохов не разводим.
это не ко мне я тут проездом и вообще не в курсе ваших расписаний (и не стойте на рельсах если то же не в курсе)))))
Мы не сеем мы не пашем... )))) (хорошо!, статистика будет у мну!, а вы бегайте вокруг поля ворон шугайте!)
дак история то о-го-го какая накоплена уже или не хватает всего пару днЁв?
ТС срок месяц - самое начало!
Ирип, вот по ауди два уровня
прыгать между ними в сделки особого смысла нет, от них.
А это евроауд