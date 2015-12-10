FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 14

stranger:
Так а чего ж ты его скупал где попало? 
кого  , октябрь +4,4%, ждём ноябрь - статистику не обманешь! (это тебе не скрины из рукавов доставать)
 
Ishim:
А зачем она здесь? скринами меряться? (мониторингов нет, ну здесь же Джентельмены))))(вот тут карта и попёрла))))))
О, понял наконец то)))) Я же тебе говорю - мы ничего не продаем и лохов не разводим.
 
_new-rena:

))))

Тогда рисуй не уровни, а движения цены чекань ))))

это не ко мне я тут проездом и вообще не в курсе ваших расписаний (и не стойте на рельсах если то же не в курсе)))))
stranger:
и лоКов тоже )))
 
stranger:
Мы не сеем мы не пашем... )))) (хорошо!, статистика будет у мну!, а вы бегайте вокруг поля ворон шугайте!)
Ishim:
это не ко мне я тут проездом и вообще не в курсе ваших расписаний (и не стойте на рельсах если то же не в курсе)))))
расписание часто не меняется, раз в пол-года где то. пол-года Жить будем)))) ты всё равно, не брОсай нас под поезд если в курсе будешь, Ок?
Ishim:
Мы не сеем мы не пашем... )))) (хорошо!, статистика будет у мну!, а вы бегайте вокруг поля ворон шугайте!)
дак история то о-го-го какая накоплена уже или не хватает всего пару днЁв до пОлной картины?
 
_new-rena:
дак история то о-го-го какая накоплена уже или не хватает всего пару днЁв?
ТС срок месяц - самое начало!
Ishim:
ТС срок месяц - самое начало!
я же писал, что если в самом начале статистики есть минусовая, дальше - топка или доработка, последующему демоплюсу можна ужо не верить)))
 

Ирип, вот по ауди два уровня

прыгать между ними в сделки особого смысла нет, от них. 

А это евроауд

 

 

 

