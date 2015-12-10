FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 55

stranger:
Чем там оно кого радует? Где вчера было там и сегодня.
да я наконец то по ней хоть открылся на всех семерках, автомасисеськи ))))
stranger:
Ну, еще один прозрел)
или недосмог?
Bicus:

В заключение про "ту ветку". ПрофитМастре скзал, что его стратегию автоматизировать невозможно. Удивительно, но со временем прихожу римерно к такому же мнению.

С болью, с угрызениями совести перед затраченным временем на написание роботов... остался на данный момент только один робот. Но он всего лишь сопровождает открытые вручную сделки. 

ну вот вы сами и ответили на вапрос, системы нет - дело случая. На 100000 счетов парочка таких красивых просто обязана существовать по закону распределения больших величин

есть вариант проще - реклама брокера, не обязательно подстава, но дурак будет брокер не замониторив такой счет, проще задним числом
 
Bicus:

странно

самый простой робот - фрактальный. Смотрит фракталы, скажем на часе - и торгует вынося стоп за фрактал 

 
Bicus:

 остался на данный момент только один робот. Но он всего лишь сопровождает открытые вручную сделки. 

Можно подрообнее, что он делает?
 
 
IvanIvanov:
Нет системы с жесткими правилами. Есть места в которых можно купить и где продать с малым риском и хорошим соотношением убыток\прибыль. Купить или продать при наличии определенных условий, которые в робот не забьешь, так как ИИ еще не изобретен.
stranger:
ИИ - это что?

искуственный интеллект чтоли? а как тогда котируются валютки, ну не ручками же?

 
_new-rena:
ИИ - это что?
Это искуственный интеллект.
stranger:
Это искуственный интеллект.

да там интеллекта то... на тьфу не хватат.

говорю же обычная математика и делов. ну появляется конечно квадратное уравнение в конце, дак в школе вроде бы учили...

