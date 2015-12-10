FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 55
Чем там оно кого радует? Где вчера было там и сегодня.
Ну, еще один прозрел)
В заключение про "ту ветку". ПрофитМастре сказал, что его стратегию автоматизировать невозможно. Удивительно, но со временем прихожу примерно к такому же мнению.
С болью, с угрызениями совести перед затраченным временем на написание роботов... остался на данный момент только один робот. Но он всего лишь сопровождает открытые вручную сделки.
странно
самый простой робот - фрактальный. Смотрит фракталы, скажем на часе - и торгует вынося стоп за фрактал
остался на данный момент только один робот. Но он всего лишь сопровождает открытые вручную сделки.
ну вот вы сами и ответили на вапрос, системы нет - дело случая. На 100000 счетов парочка таких красивых просто обязана существовать по закону распределения больших величин
Нет системы с жесткими правилами. Есть места в которых можно купить и где продать с малым риском и хорошим соотношением убыток\прибыль. Купить или продать при наличии определенных условий, которые в робот не забьешь, так как ИИ еще не изобретен.
ИИ - это что?
искуственный интеллект чтоли? а как тогда котируются валютки, ну не ручками же?
Это искуственный интеллект.
да там интеллекта то... на тьфу не хватат.
говорю же обычная математика и делов. ну появляется конечно квадратное уравнение в конце, дак в школе вроде бы учили...