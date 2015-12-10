FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 95

Ilij:

да... деревянный, одним словом

меняла ты ещё тот ))) ты внешне на прогрессию глянь. как говорится - геометрия рулит!
Ilij:
говорю же, глючит этот форум...
тут народу много скорее всего. новости не я же зазывал смотреть, а до них - час исчо, а до процентной - вапще дофига...
 
_new-rena:
а до процентной - вапще дофига...
4 мин.
stranger:
Интересно, а летчики, летающие по подсказкам есть? 
как вишь, присутствуют и те и другие...
Bicus:
4 мин.
это валютная, да буде .опа. а есть в 4... ежедневная...
 

Обновления тут в форум и в сервисы "на лету" втыкают, поэтому и ловим подвисания частенько.

Большие посты лучше копировать перед отправкой.

 
И тут ставку не изменили... У них там чо, стабильность штоле??? Застой? Болото?
Bicus:
4 мин.
0 на 0 не стали менять ))))) но чьим то стопам ппц ))))
 
_new-rena:
ну выждет ОН чуток и возможно ужО допетрит. надо нового уже подыскивать кажись
Всё! всё - ухожу не справился, опозорил ((((( (дальше и читать не буду)   всем удачных торгов!
 
Ilij:
ща ауди и компания с ним в фаворе, кажись...

Рубль щас в фаворе.

Тренд - ппц. Причем ускоряется, падла. 

