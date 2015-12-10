FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 16
а на истории сходится? в смысле - рисовал?
Меня огорчает, что Учитель ничего нам не соизволил изобразить..
Можно было бы не глядя на график сделку бабахнуть...
Еньковые кроссы на агрессивную продажу указывают.........продал..........если убьёт сопротивление-на откате прикрою
На 1 000 000 и проверим
А зачем она здесь? скринами меряться? (мониторингов нет, ну здесь же Джентельмены))))(вот тут карта и попёрла))))))
https://www.mql5.com/ru/signals/26454
Все, кто хотят сигналят
Я всё больше перестаю Вас понимать
а зачем кому то что то сигналить? (пусть едут своей полосой, вообще может они из штатов сидят нахлебники)
Я всё больше перестаю Вас понимать