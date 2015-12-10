FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 16

Новый комментарий
 
Да ладно Вам! Математикой описано только 5% вселенной.......может когда-нибудь будут научно обоснованы полёты на метле.
 
_new-rena:
а на истории сходится? в смысле - рисовал?
На 1 000 000 и проверим 
 

Меня огорчает, что Учитель ничего нам не соизволил изобразить.. 

Можно было бы не глядя на график сделку бабахнуть... 

 

Еньковые кроссы на агрессивную продажу указывают.........продал..........если убьёт сопротивление-на откате прикрою

 

[Удален]  
Speculator_:
На 1 000 000 и проверим 
ну здесь то у тебя будет, правда поменьше...
 
4Ishim:
А зачем она здесь? скринами меряться? (мониторингов нет, ну здесь же Джентельмены))))(вот тут карта и попёрла))))))

https://www.mql5.com/ru/signals/26454

Все, кто хотят сигналят 

Торговые сигналы для MetaTrader 4: MYSovaNew
Торговые сигналы для MetaTrader 4: MYSovaNew
  • Irip Irip
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал MYSovaNew для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
IRIP:

https://www.mql5.com/ru/signals/26454

Все, кто хотят сигналят 

а зачем кому то что то сигналить? (пусть едут своей полосой, вообще может они из штатов сидят нахлебники)
 
IRIP:

https://www.mql5.com/ru/signals/26454

Все, кто хотят сигналят 

 

Я всё больше перестаю Вас понимать   

 
Ishim:
а зачем кому то что то сигналить? (пусть едут своей полосой, вообще может они из штатов сидят нахлебники)
Ну, штаты то ты вряд ли разоришь, они бабок сколько хошь печатают, так что сигналь смело))))) А рубль это не ты?... Вовану советов не давал?
[Удален]  
Speculator_:

 

Я всё больше перестаю Вас понимать   

В начале рискуем, потом поменьше, потом охота восстановить - думаем как, а когда надоедает - аут. Правильно - предпоследнее, оно же начало
1...91011121314151617181920212223...871
Новый комментарий