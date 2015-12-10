FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 411

Новый комментарий
 
_new-rena:

ооо, да! ювилирненько, несколько пунктиков и лишился бы профита

а если бы заранее цель себе по тому же ТА спрогнозил, то не маялся бы вообще.

Разжуй пожст для не далёких.
 
_new-rena:

ооо, да! ювилирненько, несколько пунктиков и лишился бы профита

а если бы заранее цель себе по тому же ТА спрогнозил, то не маялся бы вообще.

Ты ж учти,что это не внутридневка-краткосрок.
 
Евробакс бай со стопом 1,2315
 
Langouste:
Ужо разобрался. Голосуем. Сенк-с. Подсказал.  
Ну, проголосуете, а дальше? 
[Удален]  
gnawingmarket:
Разжуй пожст для не далёких.

Не моя стратегия - Стренжа...

Два уровня находишь - один выше, другой ниже цены. Один обзываешь поддержкой, другой сопротивлением и смотришь - который из них дальше, туда и пойдем брать тейк, он же и есть цель т.е. ТР, а второй значится - ближе, за него кидаем SL. И всё, идешь спать )))

Ну не моё, Стренж тебе дорасскажет

 
_new-rena:

Не моя стратегия - Стренжа...

Два уровня находишь - один выше, другой ниже цены. Один обзываешь поддержкой, другой сопротивлением и смотришь - который из них дальше, туда и пойдем брать тейк, он же и есть цель т.е. ТР, а второй значится - ближе, за него кидаем SL.

Ну не моё, Стренж тебе дорасскажет

это еще матроскин в своем опусе писал =)
 
IRIP:
это еще матроскин в своем опусе писал =)
Он немного другое описывал. 
 
IRIP:
Евробакс бай со стопом 1,2315

Очень даже согласен,но стоп может убить уровень на 2314........на 2299 у Меня система пересчитается

 

 
gnawingmarket:

Очень даже согласен,но стоп может убить уровень на 2314........на 2299 у Меня система пересчитается

 

В личку опишу, здесь этого вообще никто не писал, ни Матроскин ни еще кто то.
 
_new-rena:

Не моя стратегия - Стренжа...

Два уровня находишь - ..............

...........В принципе что нового можно придумать в двигателе внутреннего сгорания-только навесное...........Мне надёжней тралить тейк.

 

1...404405406407408409410411412413414415416417418...871
Новый комментарий