FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 411
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ооо, да! ювилирненько, несколько пунктиков и лишился бы профита
а если бы заранее цель себе по тому же ТА спрогнозил, то не маялся бы вообще.
ооо, да! ювилирненько, несколько пунктиков и лишился бы профита
а если бы заранее цель себе по тому же ТА спрогнозил, то не маялся бы вообще.
Ужо разобрался. Голосуем. Сенк-с. Подсказал.
Разжуй пожст для не далёких.
Не моя стратегия - Стренжа...
Два уровня находишь - один выше, другой ниже цены. Один обзываешь поддержкой, другой сопротивлением и смотришь - который из них дальше, туда и пойдем брать тейк, он же и есть цель т.е. ТР, а второй значится - ближе, за него кидаем SL. И всё, идешь спать )))
Ну не моё, Стренж тебе дорасскажет
Не моя стратегия - Стренжа...
Два уровня находишь - один выше, другой ниже цены. Один обзываешь поддержкой, другой сопротивлением и смотришь - который из них дальше, туда и пойдем брать тейк, он же и есть цель т.е. ТР, а второй значится - ближе, за него кидаем SL.
Ну не моё, Стренж тебе дорасскажет
это еще матроскин в своем опусе писал =)
Евробакс бай со стопом 1,2315
Очень даже согласен,но стоп может убить уровень на 2314........на 2299 у Меня система пересчитается
Очень даже согласен,но стоп может убить уровень на 2314........на 2299 у Меня система пересчитается
Не моя стратегия - Стренжа...
Два уровня находишь - ..............
...........В принципе что нового можно придумать в двигателе внутреннего сгорания-только навесное...........Мне надёжней тралить тейк.