FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 87
Кто в уровнях точно разбирается-где ближайшая сильная поддержка на еврофунте? А то Мне кажется он на поддержке лежит....а если лежит,то не собирается ли он её грохнуть,сука!
Насколько верх пройдет не важно, но путь в низ пока гарантирован.
какая боль, какая боль - доллар против всех валют... шесть-ноль...
Спекуль, ты графики не попутал? Ты же евробакс торговал. Не гоже не разобравшись в мажорах, начинать в кроссах путаться....
Долби евробак, не слушай никого, тока не падай духом и уменьши риск раз в 100, пока не въедешь чо и к чему.
Я тоже сначала смотрел на процент прибыли... Не в этом дело, ты пойми. Главно чтобы зарабатывало постоянно и неважно сколько !!!
Итог в таком случае только один - ты трейдер, уже первая ступень.
А как этим заработать - вариантов огромное количество. У Айдлера спроси, он как я понял знает.