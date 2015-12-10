FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 87

Ни хера себе Вы ветку гоните. Подсели! Столько читать у Меня нет сил. Поэтому буду постить по факту невпопад............
 
Кто в уровнях точно разбирается-где ближайшая сильная поддержка на еврофунте? А то Мне кажется он на поддержке лежит....а если лежит,то не собирается ли он её грохнуть,сука!
 
Кто в уровнях точно разбирается-где ближайшая сильная поддержка на еврофунте? А то Мне кажется он на поддержке лежит....а если лежит,то не собирается ли он её грохнуть,сука!
да минимум уже был, как вариант - 0.7950 - 0.7760
 
Кто в уровнях точно разбирается-где ближайшая сильная поддержка на еврофунте? А то Мне кажется он на поддержке лежит....а если лежит,то не собирается ли он её грохнуть,сука!

Насколько верх пройдет не важно, но путь в низ пока гарантирован.

 

 
какая боль, какая боль - доллар против всех валют... шесть-ноль...
 
Насколько верх пройдет не важно, но путь в низ пока гарантирован.

 

Да-а............если научно пробьёт 7790-не поймаешь.
 
какая боль, какая боль - доллар против всех валют... шесть-ноль...
Да,доллар задрали-так задрали.....дирижируют откровенно.......слышал-такое перед Великой Депрессией было.
После того, как создали печатный станок, задумались над его производительностью.....
Насколько верх пройдет не важно, но путь в низ пока гарантирован.

Спекуль, ты графики не попутал? Ты же евробакс торговал. Не гоже не разобравшись в мажорах, начинать в кроссах путаться....

Долби евробак, не слушай никого, тока не падай духом и уменьши риск раз в 100, пока не въедешь чо и к чему.

Я тоже сначала смотрел на процент прибыли... Не в этом дело, ты пойми. Главно чтобы зарабатывало постоянно и неважно сколько !!!

Итог в таком случае только один - ты трейдер, уже первая ступень.

А как этим заработать - вариантов огромное количество. У Айдлера спроси, он как я понял знает.

 
Такие предположения что ЕЦБ не будет повышать %ставку, так что евра селл
