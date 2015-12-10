FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 700

tol64:
Ошибаться иногда полезно, чтобы не забыть, что ошибка может быть. ))

Даже при том что не торговал его все равно как то не по себе)))

 
stranger:

За деньги он торгуется как и все остальное) А ЧЬИ они в индексе, так этого и Обама наверняка не знает)))

Кто его скупал с 2008-го? Вот того и деньги) 

По сути то индикативная котировка. Бакс за бакс. Деньги из воздуха.
 

прАвое падение

ожидаемое...


 
Silent:
stranger:

Не совсем так. ВВП США - четверть мирового. Бакс частично так или иначе обеспечен. Как рубль при Сталине.

Китай, вон, промышленная колония. Чьи заводы-фабрики?

Индекс - по идее, портфель. Не факт, потому что формулы портфеля единой нет, кто во что горазд. Значит, и распределения денег по портфелю нет.

А вот влияние на другие валюты есть.

Хрень какая то получается короче. Кукл развлекаются.

 
Silent:

Чем обеспечен бакс? Долгами штатов около 16 трл? Если процентов 10 нала обеспечено чем то иатериальным то и хорошо.

И н забываем, что печатает этот бакс частная лавочка, а не американское правительство. 

 

попробую купить:


 
И открылись веки мои и узрел я мостки шаткие через пропасть огненную... :-)))
 
zoritch:
И открылись веки мои и узрел я мостки шаткие через пропасть огненную... :-)))
Зорич, хорош бухать)))
 
stranger:
Зорич, хорош бухать)))

   а чё делать... поотощал телец... ждём-с.... и пока нихрена не видим ценного

  я себе слово дал неделю назад хоть по два через два, и тут попёрло... :-))) 

