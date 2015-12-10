FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 700
Ошибаться иногда полезно, чтобы не забыть, что ошибка может быть. ))
Даже при том что не торговал его все равно как то не по себе)))
За деньги он торгуется как и все остальное) А ЧЬИ они в индексе, так этого и Обама наверняка не знает)))
Кто его скупал с 2008-го? Вот того и деньги)
прАвое падение
ожидаемое...
По сути то индикативная котировка. Бакс за бакс. Деньги из воздуха.
Так и об этом говорил, индекс за свободно печатающиеся баксы)
Так при этом еще и плюс какой - весь мир можно ра...м поставить практически задарма)))
Не совсем так. ВВП США - четверть мирового. Бакс частично так или иначе обеспечен. Как рубль при Сталине.
Китай, вон, промышленная колония. Чьи заводы-фабрики?
Индекс - по идее, портфель. Не факт, потому что формулы портфеля единой нет, кто во что горазд. Значит, и распределения денег по портфелю нет.
А вот влияние на другие валюты есть.
Хрень какая то получается короче. Кукл развлекаются.
Чем обеспечен бакс? Долгами штатов около 16 трл? Если процентов 10 нала обеспечено чем то иатериальным то и хорошо.
И н забываем, что печатает этот бакс частная лавочка, а не американское правительство.
попробую купить:
И открылись веки мои и узрел я мостки шаткие через пропасть огненную... :-)))
Зорич, хорош бухать)))
а чё делать... поотощал телец... ждём-с.... и пока нихрена не видим ценного
я себе слово дал неделю назад хоть по два через два, и тут попёрло... :-)))