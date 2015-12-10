FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 817
Закрываю. Выжать сёдня больше не получается. Флетуют весь день в пучке,а завтра нет торговли.
Подскажи, если знаешь - как сохранить настройку терминала, т.е. расположение окон, их размер и т.д.?
Работа с графиками: Шаблоны и профили - Клиентский терминал
сижу на диване орёл молодой... can't spell a mom... :-)))
как успехи?
снёс. подотри постик чуток, плиз
как успехи?
да говорю ж, рен... can't spell a mom... :-)))
бухаю пока... :-)))
да говорю ж, рен... can't spell a mom... :-)))
бухаю пока... :-)))
да говорю ж, рен... can't spell a mom... :-)))
бухаю пока... :-)))
Айдлер,видимо слово из Твоего предыдущего поста записано как нецензурное в программу модерации и не удивлюсь,если Ты получил автобан. Совершенного ничего нет,кроме Бога-живой Модератор привносит свой характер и личные взгляды,программный тупит..................поэтому прошу участников форума исходить из того,что за "речью" следит программа с набором слов..........а то Я привык к каждому из Вас.
..............Отнесись к этому с пониманиемк как к "бриться или прокладки менять".........напиши в личку Барабашкину,пообещай.........Он может..........
Вот баланс с демки для сравнения рельсов (2 дня, ТФ М5) и торговли пипсовкой по объемам покупки/продажи (блохи за вчерашний вечерок, ТФ М1), все ордера закрыты, в принципе это эквити:
на части баланса пипсовщика видно ежечасное закрытие "висяков" в минус после серии ордеров
вот принцип (купи на откатах дешево, продай на отскоках дорого)))):
