stranger:
Не богохульствуй, ОН у нас один 
ну выждет ОН чуток и возможно ужО допетрит. надо нового уже подыскивать кажись
 
_new-rena:
Не, никто так рисовать не умеет 
stranger:
пока дурь не выбьет из башни, ОН неподражаем.
 
По евро я вчера ни уя не видел, а вот на чифе были четкие продажи, основная поддержка 94, если грохнет, посмотреть будем, то начнется настоящее веселье)
stranger:
я где то евро-чифовые тики скринил. ничего не изменилось. жесткая привязка чифа к еврику щас.... не больше 1,5 спреда евро-чифа.

а что делать с евриком - седня уже сказали - толкать надо, ну там проц.ставка ЕЦФ.... типа. я то на заборе сам - в непонятках т.к.

да и Илья запродал луня с целью от лукавого...

так шо веселуха

 
_new-rena:
Что для этого собирать то надо? Это зеркало)

 

stranger:

под эту мыслю готовлюсь.

еврик продан тока шо

Ilij:

кажись, внятно объяснил причину решения...

ну, если кто не понял, еще момент:


я не спорю. время нас рассудит
 
_new-rena:
Да не надо ничего придумывать, вот на таких моментах и делаются бабели, набираешь нормально и куришь)
stranger:
Да не надо ничего придумывать, вот на таких моментах и делаются бабели, набираешь нормально и куришь)
пока набираю)))) чифа и ауди бы ишо. остальное ужо пашет
