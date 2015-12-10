FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 89
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не богохульствуй, ОН у нас один
ну выждет ОН чуток и возможно ужО допетрит. надо нового уже подыскивать кажись
Не, никто так рисовать не умеет
По евро я вчера ни уя не видел, а вот на чифе были четкие продажи, основная поддержка 94, если грохнет, посмотреть будем, то начнется настоящее веселье)
я где то евро-чифовые тики скринил. ничего не изменилось. жесткая привязка чифа к еврику щас.... не больше 1,5 спреда евро-чифа.
а что делать с евриком - седня уже сказали - толкать надо, ну там проц.ставка ЕЦФ.... типа. я то на заборе сам - в непонятках т.к.
да и Илья запродал луня с целью от лукавого...
так шо веселуха
я где то евро-чифовые тики кидал. ничего не изменилось. жесткая привязка чифа к еврику щас.... не больше 1,5 спреда
Что для этого собирать то надо? Это зеркало)
Что для этого собирать то надо? Это зеркало)
под эту мыслю готовлюсь.
еврик продан тока шо
кажись, внятно объяснил причину решения...
ну, если кто не понял, еще момент:
под эту мыслю готовлюсь.
Да не надо ничего придумывать, вот на таких моментах и делаются бабели, набираешь нормально и куришь)