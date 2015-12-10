FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 623

Ilij:

хорошо...


а мнение про 10 гарантированных пипсов в день я озвучивал...

Полная муйня. Кукл гарантий не дает)

200\5=40. 

 
stranger:

я про долгосроки...


 
Ilij:
я про долгосроки...

Что долгосрок?)

Илья, коррекция началась если ты не заметил) 

ГВРЧИФ, ёптить, ккой долгосрок если у тебя тп рядом со входом, продай его надолго) 

 
stranger:

чей - то?

только и коррекция идет от уровня (потому после исполнения моего бая)


 
stranger:

мне он и не нужен вовсе

20 пипс в день меня бы устроили полностью.

 
Ilij:

Так купи или продай, евру пох что и закроешь их)))))))))))))))))))))))))))0000
 
stranger:
ладно, Волга замерзла, рыбаки сверлами весь лед издырявили

погнал на дачу сгоняю, посмотрю на болезных...

IRIP:
да заче же продавать... просто - интересно взглянуть на статистику и анализ
дак не поймешь по сделкам ничего. всё же нарисовали уже выше. всё вроде бы более чем понятно. два разных подхода а результат то всё равно почти что один - +/-...
 

В понедельник оказывается экспирация декабрьского фьюча.

По евро что то мерещится коррекция к 34-35 и падение к паритету или ниже, по фунту 63 и вниз, как то так)

 
stranger:

В понедельник оказывается экспирация декабрьского фьюча.

По евро что то мерещится коррекция к 34-35 и падение к паритету или ниже, по фунту 63 и вниз, как то так)

пока вот целка:

но прежде есть не исполненный долг на 2189 - 2219:


