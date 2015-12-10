FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 404

stranger:
Ну, а я о чем? А то они - рисовальщик)
Простите великодушно! 
R0MAN:
Символы: "... с предыдущей страницы , где текст голосовалки можно исключить для ценза.
нас тут цензят, не то шо на четвёре и за такое тоже могут чиркнуть по нику
 
R0MAN:
Простите великодушно! 
Ниче, профессор добрый)))
stranger:
Ниче, профессор добрый)))
мы его потеряли ....
 
_new-rena:
мы его потеряли ....
Его х потеряешь))))
stranger:
Его х потеряешь))))
главное, что Учитель с нами. Чо та я не совсем уловил - куда он сказал установить ТР по еврику ?
 

три входа:


 
_new-rena:
главное, что Учитель с нами. Чо та я не совсем уловил - куда он сказал установить ТР по еврику ?
Да я вообще не улавливаю смысл его речей, смысл слов понимаю, а что говорит.... 
 
stranger:
Ну, а я о чем? А то они - рисовальщик) Глянь фунт, больно лихо его от 5592 выкупали, интересно чего на этот раз делать будут.
 
R0MAN:

Нет. (это о покупке рубля).

Занятная картинка на евре 


