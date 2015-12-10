FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 716

Новый комментарий
 
stranger:
Фунт, или ты вообще от желудей от...л?))))
можешь фунт купить 1.59 где то... (на 200пп. меньше ((((()
 
Ishim:
можешь фунт купить 1.59 где то...

Я так далеко не вижу))))))

Так ты что, выехал, встречать?  

 
stranger:
Я так далеко не вижу))))))
эта фсё! - оптимизма к Новому Году!!! (европе бонус - потом займутся ими)
 
Ishim:
эта фсё! - оптимизма к Новому Году!!! (европе бонус - потом займутся ими)

Спасибо, Шаман, тебе тоже всего)))

рановато еще) 

 
stranger:

Я так далеко не вижу))))))

Так ты что, выехал, встречать?  

кага мне встречать ? Новый Год ? рано ещё
 
stranger:

Спасибо, Шаман, тебе тоже всего)))

рановато еще) 

ну послушай учёных...
 
Ishim:
ну послушай учёных...
Новый год рановато, Вася)))
 
stranger:
Новый год рановато, Вася)))
не видать тебе Багамы (((( (расти лучше картошку!)
 
Ishim:
не видать тебе Багамы (((( (расти лучше картошку!)

Таити, Таити, нас и здесь неплохо кормят)))

Шаман, Кукл меня кинул, из 4-х отложек по фунту взял одну, куда жаповаться????!!!! 

 
stranger:
Как продажи йены поживают?)
1...709710711712713714715716717718719720721722723...871
Новый комментарий