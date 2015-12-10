FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 789
Сигнала то нет )))
Невозврат :-)
пускай себе, пусть будет сыта, пьяна и расслаблена :-)
Он ведь мудрец!
Сказал бы, он вчера спрашивал не образумился ли я и не купил ли фунта на 5615)
дак правильно. в рельсах тока идея по развороту, а чтобы применить, нужно разобраться сначала - когда и зачем такое, а может и не в рельсах дело совсем, а в чём то подобном...)))
вот и получается, что если в лоб, то 50 на 50.... ну, у Ильи вероятность правильных входов уже по боле 0,5, но пока ещё не 1.
Белорусский банк ФЕЕРИТ!
Мало того, что РУБЛЬ вообще без спреда торгуют, так бакс и евро продают дешевле, чем покупают.
умники, ппц )))))
можно из банка не выходить. стоишь у окна и торгуешь, кроме рубля. рубь - только как перекурррр...
