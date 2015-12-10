FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 789

artikul:
Сигнала то нет )))
Предпраздничная обналичка, профессор)))
 
Он ведь мудрец! )
Silent:

Невозврат :-)

пускай себе, пусть будет сыта, пьяна и расслаблена :-)

чиф скоро будет в паритете, тогда и плюнут на еврика)))
 
21april:
Он ведь мудрец! 
Не, бабки нужны)
stranger:
Сказал бы, он вчера спрашивал не образумился ли я и не купил ли фунта на 5615)

дак правильно. в рельсах тока идея по развороту, а чтобы применить, нужно разобраться сначала - когда и зачем такое, а может и не в рельсах дело совсем, а в чём то подобном...)))

вот и получается, что если в лоб, то 50 на 50.... ну, у Ильи вероятность правильных входов уже по боле 0,5, но пока ещё не 1.

 

Белорусский банк ФЕЕРИТ!

Мало того, что РУБЛЬ вообще без спреда торгуют, так бакс и евро продают дешевле, чем покупают.


 
Надо ехать, быстро 
умники, ппц )))))

можно из банка не выходить. стоишь у окна и торгуешь, кроме рубля. рубь - только как перекурррр...

По фунтику разворотная модель от Ильи)))) стоп продажа ))))
 
_new-rena:

умники, ппц )))))

можно из банка не выходить. стоишь у окна и торгуешь, кроме рубля. рубь - только как перекурррр...

Наверно там комиссия... Большая, очень большая! ) Рождество у других 25 числа )
