FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 42

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:

Так у всех демки, кроме ЕГО. 

Мания величия у Учителя, не суди строго... 

еМу положено. Мы пашем на демках, когда он курит... и наоборот
 
_new-rena:
еМу положено. Мы пашем на демках, когда он курит... и наоборот
Так я с НИМ и не спорю уже, есть лишние деньки пусть играется
 
gnawingmarket:
Вот здесь Ишим пишет типа привет демщикам..........если у всех демки,то кто Вас кормит,пока Вы здесь живёте...........Я тоже так хочу-чтобы Меня кормили,а Я игрался............или всё-таки не демки?

они и на демо не умеют, вот демо волна истощение (как уже писал с апреля 2013, и стейт есть - всё путём)

 

индук эквити некорректно кажет вот шапка!

Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 932.06 Floating P/L: -1 919.43 Margin: 76.31
Balance: 3 932.06 Equity: 2 012.63 Free Margin: 1 936.32 

как видим эквити 100% и ещё балансовый запас 100% - можно вообще в подводное плавание уходить ))))) 

 
gnawingmarket:
 Вот здесь Ишим пишет типа привет демщикам..........если у всех демки,то кто Вас кормит,пока Вы здесь живёте.

Так... не понял... а у вас что, не демо разве???

ps: первое правило трейдера - никогда не увольняться с основного места работы.  )))

[Удален]  
stranger:
Так я с НИМ и не спорю уже, есть лишние деньки пусть играется

ай ошибся... Во как:

Мы пашем на реале, когда он курит... и наоборот)))

 
stranger:

Так у всех демки, кроме ЕГО. 

Мания величия у Учителя, не суди строго... 

я бы конечно может и прислушался бы к твоему мнению но увы - всё время у тебя скрины какие то ((( .
 

Лунь что-то на устах и Я посмотрю..........

Ой!..........Ну его!

[Удален]  
Ishim:

они и на демо не умеют, вот демо волна истощение (как уже писал с апреля 2013, и стейт есть - всё путём)

 

индук эквити некорректно кажет вот шапка!

Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 932.06 Floating P/L: -1 919.43 Margin: 76.31
Balance: 3 932.06 Equity: 2 012.63 Free Margin: 1 936.32 

как видим эквити 100% и ещё балансовый запас 100% - можно вообще в подводное плавание уходить ))))) 

т.е. берем штуку и за 1,5 года будем ещё одну иметь? норм. так то, не умрешь на демке - железняк
 
Ishim:

они и на демо не умеют, вот демо волна истощение (как уже писал с апреля 2013, и стейт есть - всё путём)

 

индук эквити некорректно кажет вот шапка!

Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 932.06 Floating P/L: -1 919.43 Margin: 76.31
Balance: 3 932.06 Equity: 2 012.63 Free Margin: 1 936.32 

как видим эквити 100% и ещё балансовый запас 100% - можно вообще в подводное плавание уходить ))))) 

Так стейт твой демо нам зачем? Денег дать тебе или чего? 
[Удален]  
Кто такой "учитель"?
1...353637383940414243444546474849...871
Новый комментарий