FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так у всех демки, кроме ЕГО.
Мания величия у Учителя, не суди строго...
еМу положено. Мы пашем на демках, когда он курит... и наоборот
Вот здесь Ишим пишет типа привет демщикам..........если у всех демки,то кто Вас кормит,пока Вы здесь живёте...........Я тоже так хочу-чтобы Меня кормили,а Я игрался............или всё-таки не демки?
они и на демо не умеют, вот демо волна истощение (как уже писал с апреля 2013, и стейт есть - всё путём)
индук эквити некорректно кажет вот шапка!
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 932.06 Floating P/L: -1 919.43 Margin: 76.31
Balance: 3 932.06 Equity: 2 012.63 Free Margin: 1 936.32
как видим эквити 100% и ещё балансовый запас 100% - можно вообще в подводное плавание уходить )))))
Вот здесь Ишим пишет типа привет демщикам..........если у всех демки,то кто Вас кормит,пока Вы здесь живёте.
Так... не понял... а у вас что, не демо разве???
ps: первое правило трейдера - никогда не увольняться с основного места работы. )))
Так я с НИМ и не спорю уже, есть лишние деньки пусть играется
ай ошибся... Во как:
Мы пашем на реале, когда он курит... и наоборот)))
Так у всех демки, кроме ЕГО.
Мания величия у Учителя, не суди строго...
Лунь что-то на устах и Я посмотрю..........
Ой!..........Ну его!
они и на демо не умеют, вот демо волна истощение (как уже писал с апреля 2013, и стейт есть - всё путём)
индук эквити некорректно кажет вот шапка!
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 932.06 Floating P/L: -1 919.43 Margin: 76.31
Balance: 3 932.06 Equity: 2 012.63 Free Margin: 1 936.32
как видим эквити 100% и ещё балансовый запас 100% - можно вообще в подводное плавание уходить )))))
они и на демо не умеют, вот демо волна истощение (как уже писал с апреля 2013, и стейт есть - всё путём)
индук эквити некорректно кажет вот шапка!
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 932.06 Floating P/L: -1 919.43 Margin: 76.31
Balance: 3 932.06 Equity: 2 012.63 Free Margin: 1 936.32
как видим эквити 100% и ещё балансовый запас 100% - можно вообще в подводное плавание уходить )))))