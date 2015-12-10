FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 269
неделя не прошлая? а седня чо по баксу?
головотяпство одно а не евро, закрыл в небольшом плюсе
Как скзал бы Учитель, йена в дефиците)))
это тока начало. новости то в 16-30 мск )))) К примеру, ты уже не выдержал )))
да не потерял ничего, а хотел же отдохнуть сегодня, а нет, руки шаловливые
Держи файлик, чтобы не парился)
говорю же жадный )))) жадность и нервы бесит, если чо...
это да, ладно пошел посплю до 16,30
Так что морковки наперли на базар до..... и теперь кило на кило и спрос на морковку падает)))
А Учитель с Ахметом апельсины перебирают, странные....