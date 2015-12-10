FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 269

Как скзал бы Учитель, йена в дефиците)))
 
_new-rena:
неделя не прошлая? а седня чо по баксу?
Так,новость по фунту прошла-не ахти какая,по доллару ждём в 16-30 по Москве(безработица,товары.......)
Spekul:
головотяпство одно а не евро, закрыл в небольшом плюсе
это тока начало. новости то в 16-30 мск )))) К примеру, ты уже не выдержал )))
stranger:
вот и покупают её все кому не лень и я тоже)))
 
_new-rena:
это тока начало. новости то в 16-30 мск )))) К примеру, ты уже не выдержал )))
да не потерял ничего, а хотел же отдохнуть сегодня, а нет, руки шаловливые
Spekul:
да не потерял ничего, а хотел же отдохнуть сегодня, а нет, руки шаловливые
говорю же жадный )))) жадность и нервы бесит, если чо...
 
stranger:

Держи файлик, чтобы не парился)

Спасибо.
 
_new-rena:
говорю же жадный )))) жадность и нервы бесит, если чо...
это да, ладно пошел посплю до 16,30
Spekul:
это да, ладно пошел посплю до 16,30
ок. посмотришь потом разбор игры в карты, если игроки не разбегутся
 

Так что морковки наперли на базар до..... и теперь кило на кило и спрос на морковку падает)))

А Учитель с Ахметом апельсины перебирают, странные....  

