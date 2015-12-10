FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 413

gnawingmarket:

А вот не удачный вход по другой системе-под сопротивлением как бы.............смотрю как историческая тяжёлая цель сможет минимизировать риск.

 ..........Если до новостей управится,думаю всё будет о"кей.

 

Ну, ты очухался, я и то поздно по нему вошел.

 

А около 7710 неплохая поддержка. 

 
stranger:

Может, только под вечер, ушел пока.

Профессор, непробиваемые машки тоже не вечны и, вообще, грааля нет) 

Непробиваемые машки - это была ересь, которая однако привела к обнаружению на рынке энергетических облаков и ветра ))) Я их изучаю )))
 
artikul:
Непробиваемые машки - это была ересь, которая однако привела к обнаружению на рынке энергетических облаков и ветра ))) Я их изучаю )))
Понял, удачи))) Все, ушел.
 

Вот текущее энергетическое облако на евре. Из-за разницы потенциалов цену ветром сносит вниз. И пока внизу не образуется нечто подобное - все разговоры о тэйках, сопротивлениях и разворотах будут несостоятельны )))

 

 
спасибо, бум ждать вечера
 
stranger:


........... и, вообще, грааля нет) 

Всех верующих фтопку.
 
stranger:
Лилового продай на три фигуры. Стоп там около 30-ти, тп 280. Пока писал начал сползать.

спасибо, так и сделал.

 
artikul:

Вот текущее энергетическое облако на евре. Из-за разницы потенциалов цену ветром сносит вниз. И пока внизу не образуется нечто подобное - все разговоры о тэйках, сопротивлениях и разворотах будут несостоятельны )))

 

любая теория может быть - да хоть гидрометеоцентр назови  - воды и солнца добавляй )))))). Теория должна дать ТА, а ТА уровни ТП и СЛ, а тестинг эквити)))) - вот и фсё!
 
Ishim:
любая теория может быть - да хоть гидрометеоцентр назови  - воды и солнца добавляй )))))). Теория должна дать ТА, а ТА уровни ТП и СЛ, а тестинг эквити)))) - вот и фсё!
TA, ТП, СЛ и эквити - это химеры, в которые верят голодранцы ))) Так их проще контролировать с помощью плавающих курсов )))
 
lactone:

спасибо, так и сделал.

Ты иногда пишешь-"стесняюсь спросить...",вот и Я сейчас онологично-А что за пара "лиловый"?
