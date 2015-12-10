FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 413
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот не удачный вход по другой системе-под сопротивлением как бы.............смотрю как историческая тяжёлая цель сможет минимизировать риск.
..........Если до новостей управится,думаю всё будет о"кей.
Ну, ты очухался, я и то поздно по нему вошел.
А около 7710 неплохая поддержка.
Может, только под вечер, ушел пока.
Профессор, непробиваемые машки тоже не вечны и, вообще, грааля нет)
Непробиваемые машки - это была ересь, которая однако привела к обнаружению на рынке энергетических облаков и ветра ))) Я их изучаю )))
Вот текущее энергетическое облако на евре. Из-за разницы потенциалов цену ветром сносит вниз. И пока внизу не образуется нечто подобное - все разговоры о тэйках, сопротивлениях и разворотах будут несостоятельны )))
Может, только под вечер, ушел пока.
Профессор, непробиваемые машки тоже не вечны и, вообще, грааля нет)
........... и, вообще, грааля нет)
Лилового продай на три фигуры. Стоп там около 30-ти, тп 280. Пока писал начал сползать.
спасибо, так и сделал.
Вот текущее энергетическое облако на евре. Из-за разницы потенциалов цену ветром сносит вниз. И пока внизу не образуется нечто подобное - все разговоры о тэйках, сопротивлениях и разворотах будут несостоятельны )))
любая теория может быть - да хоть гидрометеоцентр назови - воды и солнца добавляй )))))). Теория должна дать ТА, а ТА уровни ТП и СЛ, а тестинг эквити)))) - вот и фсё!
спасибо, так и сделал.