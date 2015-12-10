FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 371

gip:
Ну так мне откуда знать? Я думал кто вручную торгует в курсе.
Вручную трейдуны торгуют, а мы кодеры )))
 
artikul:
Ну, тады я трейдун. 
 
kwinto:
а сигнал от какого мувинга поступил (период) ?
по фигуре; RSI  и Stoh
 
stranger:
Трейдунизм - есть тяжкое любострастие, которое содержит дух в непрерывно печальном состоянии )))
 
Evgen-ya1:
Дочь моя, ты впала в ересь, мало того что на минутках пытаешься зайца в поле догнать так еще и индикаторы))))))
 
artikul:
Да, профессор, да, как Вы правы))))
 
stranger:
не поняла почему на минутах?)) буду учится и получать опыт у вас))
 

Яркий пример блохоловства-доливка против шерсти:

 

 
да, вечером на новостях доделают мой тейк 2399 - 2387 и, пожалуй, в гору...
 
Evgen-ya1:
Так на скрине у тебя чего написано? М1
