FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 371
Ну так мне откуда знать? Я думал кто вручную торгует в курсе.
Вручную трейдуны торгуют, а мы кодеры )))
а сигнал от какого мувинга поступил (период) ?
Ну, тады я трейдун.
Трейдунизм - есть тяжкое любострастие, которое содержит дух в непрерывно печальном состоянии )))
Дочь моя, ты впала в ересь, мало того что на минутках пытаешься зайца в поле догнать так еще и индикаторы))))))
Яркий пример блохоловства-доливка против шерсти:
не поняла почему на минутах?