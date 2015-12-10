FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 157

Новый комментарий
 
tuma88:
Приветик  всем ! Спасибо за ссылку и картинку !


В данной ситуации Еврочку я планирую солить отсюда.

а байки на .375?  
 
iIDLERr:
а байки на .375?  
пока не закрыты.  Висят .

Возврат  туда  будет.Но не  сейчас и не завтра.
Но это надо шпилькой доставать до 1,3750. Так как  пока прогнозирую потолок 1,36 с чем-то (долгосрок).

а данная ситуация  по Еврочке говорит (по рисунку  на прошлой странице) ...Надо  купить на  хаю ?
Спасибо !
 
iIDLERr:

полтинник разменял - надо чойто менять в жизни.  

  эй, голоногий - бубен потеряешь... :-)))
 
tuma88:
пока не закрыты.  Висят .

Возврат  туда  будет.Но не  сейчас и не завтра.
Но это надо шпилькой доставать до 1,3750. Так как  пока прогнозирую потолок 1,36 с чем-то.


Спасибо !
низя так. 10-30 пип, и нафик
 
zoritch:
  эй, голоногий - бубен потеряешь... :-)))
Зорич, я не то что б поругаццца.... во ездишь ты на ауди, а я на упеле... а пьешь ты пыво, а я Джемисон. разные мы... приоритеты, мать его...
[Удален]  

,. 

 
server:

Я видел что это демо , у вас и сейчас очень сложная ситуация на счёте - маржа очень маленькая всего 170% ,одно расширение спреда при новостях(либо открытие рынков в понедельник,тоже спред расширяется) - просто добьёт ваш счёт.

Откройте новый демо счёт (дополнительный)  и по перестроенной вашей системе , начните заново 

хорошо

https://www.mql5.com/ru/signals/26093&nbsp;

На прошлые можно не смотреть, это тоже "демо" центовый счет бОльше для тестов 

Торговые сигналы для MetaTrader 4: UberTrade real
Торговые сигналы для MetaTrader 4: UberTrade real
  • 100.00 USD
  • Irip Irip
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал UberTrade real для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Дятлы, я сказал после копирования файлов логин и пароль сменить на свой!
 
Продал евро.
 
Bicus:
Продал евро.
Тоже,  продал евро 
1...150151152153154155156157158159160161162163164...871
Новый комментарий