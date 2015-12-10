FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 157
Приветик всем ! Спасибо за ссылку и картинку !
В данной ситуации Еврочку я планирую солить отсюда.
а байки на .375?
Возврат туда будет.Но не сейчас и не завтра.
Но это надо шпилькой доставать до 1,3750. Так как пока прогнозирую потолок 1,36 с чем-то (долгосрок).
а данная ситуация по Еврочке говорит (по рисунку на прошлой странице) ...Надо купить на хаю ?
Спасибо !
полтинник разменял - надо чойто менять в жизни.
пока не закрыты. Висят .
Спасибо !
эй, голоногий - бубен потеряешь... :-)))
,.
Я видел что это демо , у вас и сейчас очень сложная ситуация на счёте - маржа очень маленькая всего 170% ,одно расширение спреда при новостях(либо открытие рынков в понедельник,тоже спред расширяется) - просто добьёт ваш счёт.
Откройте новый демо счёт (дополнительный) и по перестроенной вашей системе , начните заново
хорошо
https://www.mql5.com/ru/signals/26093
На прошлые можно не смотреть, это тоже "демо" центовый счет бОльше для тестов
Продал евро.