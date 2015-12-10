FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 235

Spekul:
Вот на хрен я на ауди полез, ведь было чуйство что иопнится
Нах я вчерашнюю продажу по нему закрыл скажи)
 
stranger:
Да, обвели нас как котят
 
Spekul:
Да, 81 взял, 20 отдал.
stranger:
даааааа. жаллллььььь.... а в принципе 30 пип - да пофигу, не руками же
 
stranger:
хорошая арифметика))
stranger:
фигня, лунем возьмешь. мой подопечный тока не смог залезти...
 
_new-rena:
Приходится торговать дохлое евро)

 

stranger:

ну у меня послабже цель пока. чуть нижо пунктирной где та
 
_new-rena:
Так у меня тп половины там и стоит, на пунктирной.
stranger:
я зеленую имел ввиду
