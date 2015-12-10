FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 235
Вот на хрен я на ауди полез, ведь было чуйство что иопнится
Нах я вчерашнюю продажу по нему закрыл скажи)
Да, обвели нас как котят
Да, 81 взял, 20 отдал.
даааааа. жаллллььььь.... а в принципе 30 пип - да пофигу, не руками же
Приходится торговать дохлое евро)
ну у меня послабже цель пока. чуть нижо пунктирной где та
Так у меня тп половины там и стоит, на пунктирной.