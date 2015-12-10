FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 638
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем согласен-"Что есть жизнь-игра!"
Но у Меня был более технический вопрос-о совершенной системе без ограничений и что-то там с неоднократным перекрытием результата(Я так понимаю-негативного)..................фраза Меня заинтриговала,поэтому и написал "Ты что-то куришь",имея ввиду осведомлённых жрецов с изменённым сознанием.
Это так общие фразы )))), используются конкретные техники Которые! - вырабатывают нежелательные привычки - переходящие в манию - используется гипноз (или его эффект) - логические цепочки мозга используются против хозяина (((((. (кодируются люди от казино! - вы думаете все дураки?)
жизнь-игра
Это не общая фраза ,это суть.
жизнь-игра
Это не общая фраза ,это суть.
если есть замануха жди развод .
а это дело:
А вот это бессмысленная фраза.
а это дело:
Зря ты так, Илья, на м1 солиднее выглядело бы)))
депохе побарабану фрейм...
она лоту рада
депохе побарабану фрейм...
она лоту рада
Двинул рынок?)))
ТФ вообще по барабану, цена движется во времени, а тф это для Учителя сделали, чтобы он Н1-Н4 мог видеть)))
Двинул рынок?)))
ТФ вообще по барабану, цена движется во времени, а тф это для Учителя сделали, чтобы он Н1-Н4 мог видеть)))
да нет...
машину заправлю на месяц вперед...