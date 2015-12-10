FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 638

gnawingmarket:

В общем согласен-"Что есть жизнь-игра!"

Но у Меня был более технический вопрос-о совершенной системе без ограничений и что-то там с неоднократным перекрытием результата(Я так понимаю-негативного)..................фраза Меня заинтриговала,поэтому и написал "Ты что-то куришь",имея ввиду осведомлённых  жрецов с изменённым сознанием.

Это так общие фразы )))), используются конкретные техники Которые! - вырабатывают нежелательные привычки - переходящие в манию - используется гипноз (или его эффект) - логические цепочки мозга используются против хозяина (((((. (кодируются люди от казино! - вы думаете все дураки?)
 
 жизнь-игра

Это не общая фраза ,это суть. 

 
если есть замануха жди развод .
 
А вот это бессмысленная фраза.
 

а это дело:


 
http://lenta.ru/news/2014/12/15/birza/   ))))) всё может быть ))))
Нью-йоркский старшеклассник заработал на бирже 72 миллиона долларов
  • 2014.12.15
  • lenta.ru
Старшекласник из нью-йоркского района Квинс — 17-летний Мохаммед Ислам (Mohammed Islam) — сколотил на бирже состояние в 72 миллиона долларов. Он достиг такого уровня дохода, дистанционно торгуя акциями во время своих обеденных перерывов, пишет газета «Нью-Йорк пост». Мохаммед и два его товарища планируют в июне следующего года открыть свой...
 
Ilij:

а это дело:


Зря ты так, Илья, на м1 солиднее выглядело бы)))
 
депохе побарабану фрейм...

она лоту рада

 
Двинул рынок?)))

ТФ вообще по барабану, цена движется во времени, а тф это для Учителя сделали, чтобы он Н1-Н4 мог видеть))) 

 
да нет...

машину заправлю на месяц вперед...

